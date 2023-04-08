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Conceição da Barra

Família procura jovem que desapareceu após sair com amigos no Norte do ES

Kauã dos Santos Ferreira, 20 anos, desapareceu no dia 28 de março, após deixar um bar onde estava; ele trabalhava como motoboy em uma lanchonete no município

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 16:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 abr 2023 às 16:57
Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, desapareceu no dia 28 de março, após sair com amigos, com quem ele morava em Conceição da Barra
Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, desapareceu no dia 28 de março, após sair com amigos, com quem ele morava em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal
Já são 10 dias que a família de Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, não tem informações sobre o jovem. Ele desapareceu no dia 28 de março, após sair com amigos  — com quem ele morava em Conceição da Barra, no Norte do Espirito Santo — para ir a um bar. O jovem deixou o estabelecimento sozinho e, desde então, não foi mais visto. O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil.
Segundo o pai, Clemildo Ventura Ferreira, Kauã trabalhava como motoboy em uma lanchonete no município e dividia uma casa com um casal de amigos, no bairro Floresta. No dia em que desapareceu, uma terça-feira, ele estava de folga e aproveitou para sair com os colegas.
Do bar, ele pegou uma bicicleta emprestada e saiu, sem dizer para onde ia. A família conseguiu as imagens da câmera de videomonitoramento do estabelecimento, que mostram o rapaz deixando o local sozinho.
Os amigos ficaram esperando o jovem voltar para irem para casa juntos. No entanto, Kauã não retornou.
Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, desapareceu no dia 28 de março, após sair com amigos, com quem ele morava em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal
“Ele é um menino muito comunicativo, não tem desavença com ninguém. Nunca tinha desaparecido assim antes”, conta o pai. A família fez um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento do jovem.
A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra estão em andamento, porém, até o momento, o jovem não foi localizado.
A corporação ressaltou que é importante, nesse momento dos trabalhos, que as informações sejam tratadas no âmbito policial. “Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na unidade”, afirma a PC, por nota.
Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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