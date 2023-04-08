Família procura jovem que desapareceu após sair com amigos no Norte do ES

Já são 10 dias que a família de Kauã dos Santos Ferreira, de 20 anos, não tem informações sobre o jovem. Ele desapareceu no dia 28 de março, após sair com amigos — com quem ele morava em Conceição da Barra, no Norte do Espirito Santo — para ir a um bar. O jovem deixou o estabelecimento sozinho e, desde então, não foi mais visto. O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil.
Segundo o pai, Clemildo Ventura Ferreira, Kauã trabalhava como motoboy em uma lanchonete no município e dividia uma casa com um casal de amigos, no bairro Floresta. No dia em que desapareceu, uma terça-feira, ele estava de folga e aproveitou para sair com os colegas.
Do bar, ele pegou uma bicicleta emprestada e saiu, sem dizer para onde ia. A família conseguiu as imagens da câmera de videomonitoramento do estabelecimento, que mostram o rapaz deixando o local sozinho.
Os amigos ficaram esperando o jovem voltar para irem para casa juntos. No entanto, Kauã não retornou.
“Ele é um menino muito comunicativo, não tem desavença com ninguém. Nunca tinha desaparecido assim antes”, conta o pai. A família fez um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento do jovem.
A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra estão em andamento, porém, até o momento, o jovem não foi localizado.
A corporação ressaltou que é importante, nesse momento dos trabalhos, que as informações sejam tratadas no âmbito policial. “Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na unidade”, afirma a PC, por nota.
Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.