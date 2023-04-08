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Violência

Homem é morto a facada pela mãe de consideração em Linhares

Uma testemunha que estava no local informou que a vítima entrou em luta corporal com sua mãe de consideração e ela o feriu com uma faca, na altura do tórax

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 11:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2023 às 11:52
Homem é morto a facadas pela mãe de consideração em Linhares
Homem é morto a facadas pela mãe de consideração em Linhares Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem foi assassinado com uma facada no tórax pela mãe de consideração na manhã deste sábado (8) no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Militar, aconteceu após uma briga no meio da rua.
A vítima era Ronaldo Adriano Almeida Tavares. Ele chegou a ser socorrida com vida e foi levado para o hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo no hospital.
A polícia conta que foi chamada até o local por volta das 5h50. Uma testemunha que estava no local informou que a vítima entrou em luta corporal com sua mãe de consideração e ela o feriu com uma faca, na altura do tórax. Em seguida, fugiu. 
A polícia foi até o hospital, mas ninguém soube relatar sobre autoria ou motivação do crime.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o crime seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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