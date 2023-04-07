Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após discussão

Mulher é esfaqueada pelo companheiro dentro de casa na Serra

Após o ataque, ela foi socorrida pelo Samu para o hospital, com sangramento intenso e batimentos cardíacos em baixo ritmo

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 09:29

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 abr 2023 às 09:29
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
O acusado do crime foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Após uma discussão, uma mulher de 43 anos foi esfaqueada dentro de casa pelo companheiro na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra. A vítima recebeu vários golpes, porém, os ferimentos mais profundos foram observados na perna e no braço direitos. 
Após acionamento do Ciodes, policiais militares foram até a residência, onde encontraram a mulher caída no chão, toda ensanguentada, com vários ferimentos a faca. Ao lado dela estava seu companheiro, Cesar Augustus Macedo, 38 anos, que afirmou à PM ser o autor do crime.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e os socorristas constataram maior gravidade no ferimento do braço e que a vítima já havia perdido muito sangue, levando a um quadro de reduzidos batimentos cardíacos e pressão baixa. Ela foi encaminhada para o hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, também na Serra. 
Algemado ainda no local, Cesar Augustus foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher de Vitória, apresentando uma lesão no peito e na mão direita.  

Veja Também

Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e levam R$ 200 mil na Mata da Praia

Foragido por roubos no ES e na Bahia é preso em blitz na BR 101

PM que matou jovem já rendido em Pedro Canário é denunciado pelo MPES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra Violência Contra a Mulher Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados