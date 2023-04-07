Mulher é esfaqueada pelo companheiro dentro de casa na Serra

O acusado do crime foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória

Após acionamento do Ciodes, policiais militares foram até a residência, onde encontraram a mulher caída no chão, toda ensanguentada, com vários ferimentos a faca. Ao lado dela estava seu companheiro, Cesar Augustus Macedo, 38 anos, que afirmou à PM ser o autor do crime.