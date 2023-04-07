Mulher é esfaqueada pelo companheiro dentro de casa na Serra

Após uma discussão, uma mulher de 43 anos foi esfaqueada dentro de casa pelo companheiro na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra. A vítima recebeu vários golpes, porém, os ferimentos mais profundos foram observados na perna e no braço direitos.
Após acionamento do Ciodes, policiais militares foram até a residência, onde encontraram a mulher caída no chão, toda ensanguentada, com vários ferimentos a faca. Ao lado dela estava seu companheiro, Cesar Augustus Macedo, 38 anos, que afirmou à PM ser o autor do crime.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e os socorristas constataram maior gravidade no ferimento do braço e que a vítima já havia perdido muito sangue, levando a um quadro de reduzidos batimentos cardíacos e pressão baixa. Ela foi encaminhada para o hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, também na Serra.
Algemado ainda no local, Cesar Augustus foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher de Vitória, apresentando uma lesão no peito e na mão direita.