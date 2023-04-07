Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e levam R$ 200 mil na Mata da Praia

Chegando à residência do idoso, a porta foi aberta com a chave da empregada. Os bandidos ficaram no local por cerca de 30 minutos, após revirarem o imóvel em busca de bens materiais. No local, além do idoso e da empregada, o vigilante noturno da região também foi feito refém, após ser rendido na rua. O segurança contou que eles ficaram sob mira de arma, possivelmente um revólver de calibre 38.