Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e levam R$ 200 mil na Mata da Praia

Três bandidos armados invadiram uma casa na Mata da Praia, em Vitória, e fizeram um idoso de 78 anos refém. Os criminosos conseguiram levar R$ 200 mil — cerca de R$ 30 mil em espécie e o restante em cheques. Eles também roubaram joias, cujo valor ainda não foi estimado. O crime foi praticado na madrugada de quinta-feira (6).
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a empregada da família contou que foi rendida em sua própria casa, em Jacaraípe, na Serra, de onde os bandidos a levaram até a residência do seu patrão. Ela afirmou que foi ameaçada e que um comparsa do grupo teria permanecido na sua casa para intimidá-la.
Chegando à residência do idoso, a porta foi aberta com a chave da empregada. Os bandidos ficaram no local por cerca de 30 minutos, após revirarem o imóvel em busca de bens materiais. No local, além do idoso e da empregada, o vigilante noturno da região também foi feito refém, após ser rendido na rua. O segurança contou que eles ficaram sob mira de arma, possivelmente um revólver de calibre 38.
Após a fuga dos criminosos, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h30. No boletim de ocorrência, consta, ainda, que foi feito contato com o marido da empregada. Não foi informado sobre o que ele disse a respeito dos fatos, mas que houve contradições na sua declaração.
Os policiais militares orientaram as vítimas a fazer o registro da ocorrência na Polícia Civil. A assessoria da instituição informa, em nota, que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para tomada de ciência do caso e início das investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A nota reforça, ainda, que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.