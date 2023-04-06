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Mar Azul

Homem que planejava retomar comando do tráfico em Aracruz é preso

Polícia Militar afirma que Sombra, como ele é conhecido, é de alta periculosidade e também estaria planejando matar as principais lideranças dos tráficos locais

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 18:01

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 abr 2023 às 18:01
Polícia prende foragido que tinha plano de retomar comando do tráfico em Aracruz
O suspeito, conhecido como "Sombra", planejava retomar o comando das vendas de drogas na região de Aracruz. Crédito: Policia Militar | Divulgação
Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Mar Azul em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, ele estava foragido do sistema penal e seria de alta periculosidade. Conhecido como Sombra – sem nome divulgado – indivíduo planejava matar as principais lideranças do tráfico local para retomar o comando das vendas de drogas na região, conforme afirmou a corporação.
A Polícia Militar informou que uma equipe da Força Tática localizou Sombra em uma casa – local em que ele vinha se escondendo. A PM disse que levantamentos feitos pela polícia apontavam que o homem é suspeito de envolvimento em um homicídio no Bairro Sauê, no município. Segundo a PM, após a prisão, ele confessou a autoria do crime.
No momento da prisão de Sombra, a esposa dele, uma jovem de 25 anos, também foi presa pelo mesmo crime, de tráfico de drogas. Na casa onde eles estavam foram apreendidas armas, munições, pedaços de pedras de crack, 140 buchas de maconha, material para embalo e armazenamento de cocaína, um caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico e R$ 1.143 em espécie.
Polícia prende foragido que tinha plano de retomar comando do tráfico em Aracruz
Polícia prende foragido que tinha plano de retomar comando do tráfico em Aracruz Crédito: Policia Militar | Divulgação
De acordo com a PM, o homem possui passagens pela Justiça por homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, entre outros crimes. Ele estava foragido do Presídio de Xuri, em Vila Velha.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Aracruz. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

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