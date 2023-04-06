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Crime

Igreja é alvo de furto em Colatina e quatro suspeitos são detidos

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (6), no bairro Esplanada;  também foram detidos dois receptadores dos objetos furtados (computadores, celulares e até um ventilador)

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 20:07

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 abr 2023 às 20:07
Igreja é furtada durante a madrugada no bairro Esplanada, em Colatina
Igreja é furtada durante a madrugada no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: Polícia Militar | Redes sociais
Quatro suspeitos de envolvimento em um furto a uma igreja no bairro Esplanada, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (6), foram detidos horas após o crime. Segundo a Polícia Militar, os objetos furtados foram trocados por drogas.
A PM informou que após a denúncia do furto, durante a madrugada as equipes iniciaram as diligências e conseguiram localizar os suspeitos.
Os policiais militares também localizaram e detiveram dois receptadores dos objetos furtados, entre eles computadores, celulares e até um ventilador. Todo o material foi recuperado.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados com os seis suspeitos.

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