Igreja é alvo de furto em Colatina e quatro suspeitos são detidos

Quatro suspeitos de envolvimento em um furto a uma igreja no bairro Esplanada, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (6), foram detidos horas após o crime. Segundo a Polícia Militar, os objetos furtados foram trocados por drogas.
A PM informou que após a denúncia do furto, durante a madrugada as equipes iniciaram as diligências e conseguiram localizar os suspeitos.
Os policiais militares também localizaram e detiveram dois receptadores dos objetos furtados, entre eles computadores, celulares e até um ventilador. Todo o material foi recuperado.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados com os seis suspeitos.