Igreja é alvo de furto em Colatina e quatro suspeitos são detidos

Igreja é furtada durante a madrugada no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: Polícia Militar | Redes sociais

Quatro suspeitos de envolvimento em um furto a uma igreja no bairro Esplanada, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada desta quinta-feira (6), foram detidos horas após o crime. Segundo a Polícia Militar , os objetos furtados foram trocados por drogas.

A PM informou que após a denúncia do furto, durante a madrugada as equipes iniciaram as diligências e conseguiram localizar os suspeitos.

Os policiais militares também localizaram e detiveram dois receptadores dos objetos furtados, entre eles computadores, celulares e até um ventilador. Todo o material foi recuperado.