Foragido por roubos no ES e na Bahia é preso em blitz na BR 101

Um homem de 35 anos foi preso na noite desta quinta-feira (6), durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele era procurado pela Justiça de Rio Bananal e de Itabuna, na Bahia, por roubos e formação de quadrilha. O indivíduo não teve o nome divulgado.
A PRF informou que o suspeito dirigia uma Volkswagen Kombi e foi abordado durante fiscalização da Operação Semana Santa 2023, realizada em rodovias federais do Estado. Com os documentos do motorista, os policiais localizaram dois mandados de prisão contra o homem.
Segundo a corporação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o homem.