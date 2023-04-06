Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrado em Sooretama

Foragido por roubos no ES e na Bahia é preso em blitz na BR 101

PRF informou que suspeito dirigia uma Volkswagen Kombi e foi abordado durante fiscalização da Operação Semana Santa 2023, realizada em rodovias federais

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 19:42

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 abr 2023 às 19:42
Viatura da PRF
Suspeito foi preso na noite desta quinta-feira (6), durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em Sooretama. Crédito: Divulgação/PRF
Um homem de 35 anos foi preso na noite desta quinta-feira (6), durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele era procurado pela Justiça de Rio Bananal e de Itabuna, na Bahia, por roubos e formação de quadrilha. O indivíduo não teve o nome divulgado.
A PRF informou que o suspeito dirigia uma Volkswagen Kombi e foi abordado durante fiscalização da Operação Semana Santa 2023, realizada em rodovias federais do Estado. Com os documentos do motorista, os policiais localizaram dois mandados de prisão contra o homem.
Segundo a corporação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o homem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 espírito santo Sooretama Roubo ES Norte Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados