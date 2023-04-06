Foragido por roubos no ES e na Bahia é preso em blitz na BR 101

Suspeito foi preso na noite desta quinta-feira (6), durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em Sooretama.

A PRF informou que o suspeito dirigia uma Volkswagen Kombi e foi abordado durante fiscalização da Operação Semana Santa 2023, realizada em rodovias federais do Estado. Com os documentos do motorista, os policiais localizaram dois mandados de prisão contra o homem.