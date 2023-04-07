Policial penal sofre acidente de moto e tem arma furtada na Serra

Um policial penal teve a arma furtada após sofrer um acidente de moto na noite de quinta-feira (6), na região central da Serra. A informação foi confirmada pela Polícia Militar , segundo a qual o agente estava desacordado no momento em que foi encontrado.

De acordo com a corporação, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com um acidente de trânsito envolvendo um motociclista durante patrulhamento.

Policial penal sofreu acidente de moto na noite do dia 6 de abril Crédito: Reprodução

“No local, os militares constataram que o condutor, sendo um penitenciário, estava caído no chão desacordado ao lado do veículo. Em seguida, os policiais notaram que a vítima carregava um coldre na cintura, mas estava sem a arma. De acordo com populares que se aglomeraram no local, o armamento teria sido levado por um morador da região que era usuário de drogas.”

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

A arma ainda não foi recuperada e, de acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”