Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso é investigado

Policial penal sofre acidente de moto e tem arma furtada na Serra

Segundo a PM, populares que se aglomeraram no local do acidente informaram que o armamento teria sido levado por um morador da região usuário de drogas

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2023 às 12:05
Um policial penal teve a arma furtada após sofrer um acidente de moto na noite de quinta-feira (6), na região central da Serra. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, segundo a qual o agente estava desacordado no momento em que foi encontrado.
De acordo com a corporação, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com um acidente de trânsito envolvendo um motociclista durante patrulhamento.
Policial penal teve a arma roubada após sofrer um acidente de moto
Policial penal sofreu acidente de moto na noite do dia 6 de abril  Crédito: Reprodução
“No local, os militares constataram que o condutor, sendo um penitenciário, estava caído no chão desacordado ao lado do veículo. Em seguida, os policiais notaram que a vítima carregava um coldre na cintura, mas estava sem a arma. De acordo com populares que se aglomeraram no local, o armamento teria sido levado por um morador da região que era usuário de drogas.”
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
A arma ainda não foi recuperada e, de acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”
A Secretaria de Estado da Justiça também foi questionada sobre o episódio e o que seria feito em relação à arma, mas ainda não se manifestou. Em caso de retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Mulher é esfaqueada pelo companheiro dentro de casa na Serra

Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e levam R$ 200 mil na Mata da Praia

Foragido por roubos no ES e na Bahia é preso em blitz na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Serra Polícia Militar Policial Penal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados