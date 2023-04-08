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Queda no acostamento

Homem morre e mulher fica ferida em acidente de moto em Cachoeiro

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (8), na localidade de Burarama. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal teria perdido o controle da moto e colidido contra o acostamento da pista

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 18:24

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 abr 2023 às 18:24
Homem morre e mulher fica ferida em um acidente de moto na tarde deste sábado (8), na localidade de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim
Homem morre e mulher fica ferida em um acidente de moto na tarde deste sábado (8), na localidade de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem, de 46 anos, morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente de moto na tarde deste sábado (8), na localidade de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal teria perdido o controle da moto e colidido contra o acostamento da pista.
Os bombeiros informaram que foram acionados para o resgate. Chegando ao local, a equipe constatou que o homem morreu com o impacto da batida. A mulher foi socorrida e encaminhada para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Polícia Civil informou que corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A reportagem procurou a Polícia Militar para mais detalhes da ocorrência, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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