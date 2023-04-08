Homem morre e mulher fica ferida em acidente de moto em Cachoeiro

Homem morre e mulher fica ferida em um acidente de moto na tarde deste sábado (8), na localidade de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim

Os bombeiros informaram que foram acionados para o resgate. Chegando ao local, a equipe constatou que o homem morreu com o impacto da batida. A mulher foi socorrida e encaminhada para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.