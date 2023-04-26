'Vamos ficar calados?', indigna-se leitor sobre tíquete de R$ 1,8 mil de deputados

Painel com lista de deputados da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Lucas S. Costa/Ales

No perfil no Instagram, a coluna de Letícia Gonçalves e as demais reportagens publicadas sobre o tema receberam mais de 2,5 mil comentários. A maior parte deles de indignação, com muitos leitores marcando os deputados que participaram da sessão e fazendo cobranças. Alguns parlamentares e ex-parlamentares também se manifestaram. Abaixo, uma seleção dessa participação:

E vamos ficar calados? Temos de detonar onde eles tiverem e falar a verdade na cara deles. Bando de oportunistas. Falta de vergonha na cara de quem aprovou e vai aceitar essa mamata. Isso é falta respeito com a população. (Dorival Rozindo Marculano)

É bom votar os próprios benefícios, né. O povo que se lasque. (Pedro Ronchi)

Isso sim, merecia uma manifestação na frente da Assembleia ? (Michelli Leleu)

Vocês já viram o valor do ticket alimentação do professor? Tudo bem que mal temos tempo para comer. (Emilia Ceglia Ahnert)

E o povo brigando com “gado” e “faz o L”. Por isso sempre digo: POLÍTICO DEVE SER COBRADO E NÃO IDOLATRADO. (Leonardo Raes)

Rivalidade política é teatro pra criar a ilusão de lados opostos , na prática todo votaram em comum hahahaha (Mateus Lucas)

O trabalhador que precisa levantar 4 da manha pegar um ônibus, e chega em casa quase 8 da noite e ganha um salario mínimo e tem o vale transporte descontado da folha de pagamento. ? e ainda precisa sustentar a família com os 1200 e alguma coisa ???????????????????? (Lohana V Freitas)

E a galera brigando por político de estimação. Até quando o brasileiro vai ficar fazendo papel trouxa? Lembrando que ali dentro não existe divisão de esquerda e direita, afinal todos tomam café juntinhos ? (Cintia Schmidel)

Não li, virgula, não votei. Enfiaram um jabuti sem qualquer relação em um PL de proteção aos animais, sem votação nominal, empurrado em 10 segundos. A Gazeta deveria ser honesta com o que aconteceu, ao invés de atacar quem é contra o ticket e não vai pegar o benefício. (Lucas Polese/deputado)

@camilavaladaopsol que isto?!! Ajuda a entender aí ! ? (Sátina Pimenta)

@alcantarofilho e aí? (Marcos Felipe)

Me assustou mesmo o deputado @tyagohoffmann se prestar a esse papel de fazer a inclusão dessa forma e o @marcelosantosdeputado deixar isso acontecer! ? (Joseane Ouro)

Tentei ir em alguns perfis e obter esclarecimentos e simplesmente tive meus comentários apagados e ignorados. Um amigo meu foi até bloqueado do perfil do político. Fica a pergunta né? Pq não é possível esclarecer esse fato? Pq não é possível comprar comida com um salário de 31 mil reais? (Juliana Costa)

Esse é o nível, a galera “vota” sem ler porcaria nenhuma ???? (Allan Diego Brito)

Não foi isso que a @camilavaladaopsol disse , e sim isso : "Votei favorável ao projeto que criou a Comissão Permanente, mas não tinha conhecimento da emenda que incluía o tíquete já que ela não havia sido protocolada no sistema da ALES, a leitura em Plenário não especificou seu objetivo e a votação desse tipo de matéria não é nominal." (Felipe Kosloski)

O relator leu as duas emendas enquanto relatava nas comissões reunidas, o deputado que não entendeu o teor das emendas era só pedir ao relator para explicar. (Sergio Majeski)

Vamos acompanhar e divulgar os parlamentares que reivindicarem o benefício. Temos o voto nas próximas eleições para deixar registrada nossa indignação. (Adila Damiani)

Eu já participei de sessões (como “espectadora”) da Assembleia e a votação é feita da seguinte forma: o texto é lido RÁPIDO E ININTERRUPTAMENTE pelo redator que complementa mais rápido ainda com a frase: “os deputados que aprovam permaneçam sentados, aprovado”. NÃO DA TEMPO NEM DE ENSAIAR UM MOVIMENTO MUSCULAR SEQUER, quem dirá se levantar para “se opor”. (Josiane Ferreira)

Uma vergonha!!!!! E o piso salário dos técnicos e enfermeiros um século pra aprovar (Amabili Mengali)

Por esses motivos nunca teremos um saúde de qualidade, quando precisam usam plano de saúde o melhor, transporte urbano de qualidade, nunca vão andar de ônibus ou coisa parecida, porque tem carro e combustível de graça, segurança de maneira alguma porque tem os particulares, etc... temos educação e lazer. (Leonardo Cesar Aguiar)

Sociedade sempre fica indignada com isso, mas chega na hora de votar e vota nessas mesmas p&**&&. (Guilherme Vieira)

O ticket dos caras e maior que meu salário, comassim ? (DJ BR SAMPLER)

Coitadinhos, estão precisando, o salário deles é muito baixo. (Disinete Butke)