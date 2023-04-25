Consultas no Himaba: quando só uma promessa cumprida não resolve o problema

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, (Himaba) Crédito: Fernando Madeira

Desde o último dia 19, foi disponibilizado um número 0800 que, além da gratuidade, ampliava o atendimento de 50 para 200 ligações simultâneas. Um passo importante para dispensar os deslocamentos ao hospital somente para agendar uma consulta. A questão passou a ter a ver com a segunda promessa: e as consultas?

Em meio ao escandaloso registro de uma mãe dormindo com os filhos no chão para garantir atendimento no dia seguinte, a Sesa anunciou a ampliação de 300 para 900 consultas no prazo de 60 dias. No dia 12 de abril, mais de dois meses após aquela crise localizada de saúde pública, já com a marcação por telefone em vigor, o ES 1 fez o registro de mães que não conseguiram uma data para o atendimento de neuropediatria

A dona de casa Maria Aparecida do Nascimento contou que desde 2018 tentava uma consulta para o filho. Em 18 de março, ela conseguiu o atendimento, mas desde então tenta, sem sucesso, agendar o retorno, que deve ser em quatro meses. Ao ligar para o Himaba, recebeu a notícia de que agenda está fechada até dezembro. Também recebeu a informação de que deveria entrar em contato na segunda semana de maio para saber se haverá uma agenda extra.

Se houve o acréscimo prometido de consultas, ele não está sendo capaz de suprir a demanda, já que não há vagas até o fim do ano. Famílias com crianças que têm necessidade de acompanhamento neurológico contínuo precisam ter a segurança de que vão receber atendimento permanente e regular, um desafio inquestionável de saúde pública.

Um exemplo é o tratamento do autismo. O dado mais recente de prevalência realizado pelo CDC (Centro de Controle de Prevenção e Doenças) dos Estados Unidos aponta que uma em cada 36 crianças com 8 anos de idade são autistas no país. Um número que cresce a cada ano: em 2004 ele era de uma criança a cada 150. Não há esses números de prevalência no Brasil, mas eles dão uma boa dimensão do cenário atual do autismo. Mais casos significam mais necessidade de acompanhamento multidisciplinar.