Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A central começa a funcionar na próxima segunda-feira (13), com cinco telefonistas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

De acordo com a Sesa, a marcação de consultas ambulatoriais será realizada somente por telefone, exceto para a área de cardiologia. Além do agendamento de forma remota, nos próximos dias o hospital anunciará 600 vagas de atendimento para a especialidade de neuropediatria na modalidade teleconsulta.

Na última quarta-feira (8), o secretário Miguel Duarte afirmou que a telemedicina terá alguns públicos-alvo . "Preferencialmente, serão atendidos pacientes que já têm acesso ao tratamento e precisam de manutenção ou que precisam da emissão de laudos. Além daqueles que não conseguem ir ao hospital e têm a tecnologia necessária."

Your browser does not support the audio element. Marcação de consultas por telefone no Himaba começa na segunda-feira (13)

A previsão é que o sistema de teleconsulta já passe a funcionar também a partir da próxima semana, em uma etapa inicial, de testes. "A unidade fará a divulgação do início da atividade no momento oportuno", afirmou a Sesa, sem dar um dia específico para o início do funcionamento da modalidade

Entenda o caso

TV Gazeta, esteve no hospital em Vila Velha. Naquela data, No início de fevereiro deste ano, o repórter Diony Silva, da, esteve no hospital em Vila Velha. Naquela data, diversas famílias passariam a noite no local , na esperança de conseguirem uma senha de atendimento na manhã seguinte – incluindo mãe e filha que chegaram a dormir no chão.

Mãe e filha dormem no chão enquanto aguardam atendimento no Himaba, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta