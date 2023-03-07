Mães dormem na fila para garantir consulta dos filhos no Himaba Crédito: Eduardo Dias

Uma cena que se repete: mais uma vez, mães estão tendo que passar a noite no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha , para conseguirem agendar consulta para os filhos. O dia de marcação é nesta quarta-feira (8), mas pelo menos 11 responsáveis por crianças que precisam de atendimento com especialista já estão na unidade de saúde desde a noite desta terça-feira (7).

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, as mães disseram que não acharam outro jeito de conseguir a marcação, mesmo com a promessa do governo, no último mês, de ampliar o número de vagas.

"Sentimento de tristeza, revolta, porque a gente paga os impostos em dia e na hora que precisa é essa situação. Você liga para cá e não consegue, quando consegui, eles falaram para mim que chegando 7h não garante que vai ter ficha", revelou a dona de casa Maria Aparecida Nascimento.

A porteira Sandra Maria Campos também vai passar a noite no hospital: "Tem que trazer comida, água, café, roupa de cama para dormir. Se estiver frio, pior ainda. A cadeira que a gente senta não confortável e nossos filhos precisam".

Your browser does not support the audio element. De novo: mães dormem na fila para garantir consulta em hospital no ES

As mães ainda informaram ao repórter Eduardo Dias que receberam um comunicado de um funcionário do hospital dizendo que terão de ficar nas cadeiras pois não será permitido que as famílias durmam no chão ou coloquem colchonete. Elas também disseram que o banheiro do local está fechado e não há previsão dele ser aberto.

Himaba terá marcação de consultas por telefone

A Gazeta questionou a Secretaria de Estado da Saúde ( A reportagem dequestionou a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) sobre o caso. No final da noite desta terça-feira (7), por meio de nota enviada pela pasta, a direção do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) informou que nesta quarta-feira (8) serão distribuídas 324 senhas para agendamento de consulta de neuropediatria para atendimento nos meses de julho e agosto.

De acordo com a direção do Himaba, "para melhor comodidade do usuário, a partir da próxima semana, todas as consultas ambulatoriais (com exceção da especialidade de cardiologia) serão marcadas por telefone. O sistema de call center da unidade está em fase final de adaptações e funcionará com quatro telefonistas, das 7h às 19h".

Sobre o fato de as mães de pacientes dormirem na fila para garantir vaga para seus filhos na unidade, a direção do hospital destacou que as atividades do ambulatório se encerram às 19h e que não há necessidade de responsáveis dormirem na fila para agendamento de consultas. "Os usuários que se anteciparam e chegaram na unidade nesta terça-feira (07) receberam atendimento até às 21h30", afirmou.

Por fim, a Sesa esclareceu que está empenhada em ampliar a oferta de consultas em neuropediatria, especialidade considerada escassa no Espírito Santo, " tanto que realizou pregão eletrônico para a contratação de 768 horas do serviço de Neuropediatria Ambulatorial referente a mais de 3 mil atendimentos mensais , que será ofertado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória". De acordo com a secretaria, os atendimentos serão para os pacientes do ambulatório da unidade e também para os usuários que estão na Central de Regulação.

Em fevereiro, mães dormiram no chão

"O que estamos fazendo de imediato para resolver essa situação é aumentar o número de consultas no Himaba, de 300 para 900 consultas, que deve ocorrer dentro do prazo máximo de 60 dias. E estamos fazendo também licitação para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (em Vitória), com uma oferta de mais 600 consultas por mês. Então passaríamos das 300 consultas/mês para 1.500 consultas/mês", disse o secretário em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta.

À época, o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no Himaba. Ele conversou com mães, a maioria com filhos autistas e crianças que precisam de atendimento com médico neurologista. Aflitas em busca do agendamento, elas passavam horas na fila ou até dormiam no chão. "Tratados como verme", "absurdo" e "descaso" foram algumas das expressões usadas por elas para descrever a situação. Confira: