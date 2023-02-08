'Tratados como verme': mães dormem até no chão para ter consulta no Himaba

"A direção do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, esclarece que atualmente disponibiliza 150 vagas mensais de neuropediatria para agendamento de pacientes provenientes de diversas regiões, que vão desde a Grande Vitória ao interior da Bahia e de Minas Gerais.

No entanto, a média mensal de atendimento em neuro tem sido de 360 pacientes, pois, além dos retornos, recebe ainda os usuários em primeira consulta. No ano de 2022, foram realizadas 4.317 consultas. De janeiro de 2023 até o presente momento, o Himaba realizou cerca de 400 atendimentos.



O quadro de especialistas em neurologia pediátrica do Himaba é composto por três médicos. Os agendamentos para o primeiro semestre deste ano já estão comprometidos. Por isso, na manhã desta quarta-feira (8), a direção do Himaba disponibilizou a abertura de agenda para o segundo semestre.



A Secretaria da Saúde informa que está repactuando com a gestão do Himaba a ampliação da oferta de consultas para neurologia: 300 por telemedicina e 600 presenciais."

