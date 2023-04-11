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100 dias de gestão

Obras do aquaviário e da 3ª Ponte ficam prontas em maio, diz Casagrande

Em entrevista à CBN Vitória, governador também falou sobre a contratação de obras para a construção de uma via alternativa à BR 262, na região Serrana
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 abr 2023 às 18:12

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 18:12

Base para embarque e desembarque na Praça do Papa
Estação do Sistema Aquaviário na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
governador Renato Casagrande foi convidado à radio CBN Vitória, na manhã de terça-feira (11), para avaliar os primeiros 100 dias de sua nova gestão à frente do Palácio Anchieta. Na oportunidade, falou sobre as entregas das obras do aquaviário e da Terceira Ponte. De acordo com ele, a conclusão dessas intervenções na mobilidade urbana da Grande Vitória deve acontecer no fim de maio. Antes, havia a expectativa de que fossem finalizadas ainda em abril.
  • Obras na estação de Vila Velha do aquaviário: Renato Casagrande disse que, para o Sistema Aquaviário ser entregue, aguarda apenas a conclusão da estação situada na Prainha. em Vila Velha. "Lá tem uma dificuldade a mais, porque há uma colônia de pescadores". Mesmo com a necessidade de negociação com os pescadores, o governador prometeu que essa obra deve ser finalizada até o final de maio.
  • Início da operação do Sistema Aquaviário.  Mesmo com a estação de Porto de Santana, em Cariacica, já concluída, e a da Praça do Papa, em Vitória, praticamente finalizada, o governador disse que o início da operação do Sistema Aquaviário deve ficar para o fim de maio. "A operação até poderia começar sem Vila Velha, mas acho importante que o início seja já com todas as estações prontas", aponta Casagrande. 
  • Terceira Ponte deve ficar pronta no mesmo período do aquaviário. Sobre a Terceira Ponte, o governador disse que a entrega está prevista para o final de maio ou início de junho. É quando a ponte deve passar a ter três vias em cada sentido, além da nova ciclovia.

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Via alternativa à BR 262

Ainda durante a entrevista, Renato Casagrande esclareceu que a intervenção relacionada à BR 262 não se trata de um binário, mas sim de uma via alternativa à rodovia, que é federal. A obra deve ser contratada no ano que vem. De acordo com o chefe do Executivo estadual, deve levar entre dois e três anos para conclusão. 
O trecho, que passará pelos municípios de Viana e Marechal Floriano, ajudará a evitar congestionamentos na BR 262. Em datas nas quais o tráfego na região aumenta substancialmente, como feriados, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) poderá organizar o trânsito na região deslocando parte do fluxo para a via estadual, de acordo com o governador.

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