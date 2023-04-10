Busca por estabilidade política marca 100 dias de governo Casagrande

Renato Casagrande (PSB) está à frente do Palácio Anchieta pela terceira vez Crédito: Fernando Madeira

Os primeiros 100 dias do terceiro mandato de Renato Casagrande (PSB) como governador do Espírito Santo, completados nesta segunda-feira (10), tiveram foco maior em questões políticas do que nos dois períodos anteriores em que ele governou o Estado (2011-2014 e 2019-2022). O primeiro mês da gestão foi quase completamente tomado por ações decorrentes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, e da atuação mais incisiva de Casagrande na eleição para o comando da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Considerada uma manobra ousada, já que o mais comum em eleições do Legislativo é que o chefe do Executivo faça apenas o jogo político nos bastidores, desta vez o governador teve um candidato, enquanto outro nome da base aliada se apresentava para a disputa com apoio da oposição , o deputado Vandinho Leite (PSDB). No final, o saldo foi positivo para Casagrande, na avaliação dos cientistas políticos João Gualberto e Fernando Pignaton.

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"As relações com a Assembleia ficaram um pouco mais tensas porque a direita elegeu um grupo importante de deputados. Ele (Casagrande) tem uma oposição mais estridente, mais barulhenta na Assembleia. Essa mudança de comportamento foi produto do posicionamento da oposição. Ele gastou mais capital político, mas obteve um bom resultado, porque Marcelo Santos é aliado do governador", frisa Gualberto.

"O governo teve de se entregar a uma formatação política que garantisse estabilidade, enquanto o eleitor está preocupado com realizações. Mas, se o governo ficasse indiferente na eleição da Assembleia, como em disputas anteriores, estaria contratando uma dificuldade enorme do ponto de vista político", acrescenta Pignaton.

Outro ponto que influenciou na atuação do governo ao longo desses mais de três meses, na visão de Pignaton, foi a ampla aliança feita por Casagrande para conseguir vencer a disputa no segundo turno — algo que não ocorria na disputa para governador do Espírito Santo há 28 anos e considerado um reflexo da disputa polarizada e marcada pelo embate mais ideológico do que em torno de propostas.

"A eleição foi contra a extrema-direita, que estava muito bem articulada no Estado. O governo foi obrigado a se dedicar à pauta política nesse primeiro momento. O tempo começa a contar a partir de agora e ainda não dá para saber como vai ser. Será que essas alianças vão prejudicar as realizações técnicas? É uma pergunta a ser feita", pontua Pignaton.

Mudanças de foco na equipe

"Ricardo incorpora o setor produtivo de forma muito mais intensa (no governo Casagrande) do que as gestões anteriores. Ele trouxe o grupo político dele para dentro do governo. É um vice-governador empoderado, tem uma aproximação com a centro-direita e lidera o movimento de redesenho do sistema de desenvolvimento que ele está fazendo", aponta Gualberto.

Em relação ao mandato anterior, Pignaton acredita que a principal mudança foi política. "Com isso, ele contrata condições para poder cumprir as promessas, que não foram poucas. Elas têm um tempo de carência, mas o governador precisa se dedicar agora com muito afinco nas ações de gestão", aponta o cientista político.

Relação com o governo federal

Além de manter relações estreitas com a grande maioria dos prefeitos, inclusive se reaproximando do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), Casagrande mantém uma boa relação na esfera federal. Nos primeiros três meses de governo, já recebeu três ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Espírito Santo, além de ter participado de várias agendas em Brasília com alguns dos principais nomes do atual governo. Nessa lista está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com quem discutiu as perdas de ICMS juntamente com outros governadores.

A Gazeta, a relação de Casagrande com o governo federal se fortalece pelo fato de o vice-presidente, Para os dois cientistas políticos ouvidos por, a relação de Casagrande com o governo federal se fortalece pelo fato de o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB-SP), ser filiado ao mesmo partido que ele.

Pignaton lembra que Casagrande havia conseguido algum protagonismo nas discussões durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), atuando na interlocução com o governo federal, já que a relação entre o ex-presidente e outros governadores era mais conflituosa. Agora, com Lula na presidência, as relações ficam "mais republicanas", complementa Gualberto.