Saiba quem é quem na equipe de Renato Casagrande

O time de secretários escolhidos pelo governador Renato Casagrande (PSB) entrou em cena a partir desta quarta-feira (2), data em que tomaram posse oficialmente de seus cargos. Pelos próximos quatro anos eles serão os responsáveis por conduzir as políticas públicas em áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do Estado, auxiliando o governador a cumprir sua principal promessa: a de conciliar o equilíbrio das contas com investimentos na área social. Saiba quem é quem no time do primeiro escalão: