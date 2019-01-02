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Novo secretariado

Saiba quem é quem na equipe de Renato Casagrande

Conheça os nomes e as principais informações dos secretários de Estado que trabalharão ao lado de Renato Casagrande (PSB).

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 19:56

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

02 jan 2019 às 19:56
O time de secretários escolhidos pelo governador Renato Casagrande (PSB) entrou em cena a partir desta quarta-feira (2), data em que tomaram posse oficialmente de seus cargos. Pelos próximos quatro anos eles serão os responsáveis por conduzir as políticas públicas em áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do Estado, auxiliando o governador a cumprir sua principal promessa: a de conciliar o equilíbrio das contas com investimentos na área social. Saiba quem é quem no time do primeiro escalão:

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