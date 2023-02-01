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"Não esperava entrada do governador", diz Vandinho sobre acordo na Assembleia

Deputado do PSDB, que concorreria com Marcelo Santos (Podemos) pela presidência do Legislativo, desistiu da disputa após negociações de parlamentares com o Palácio Anchieta
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

01 fev 2023 às 12:26

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:26

Vandinho Leite, deputado estadual
Vandinho Leite, deputado estadual Crédito: Fernando Madeira
Após desistir de disputar o comando da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Vandinho Leite (PSDB), afirmou que ficou surpreso com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, nas negociações em torno dos nomes que vão compor a chapa única. “Não esperava a entrada do governador, mas ele deve saber o que fez”, disse o tucano nesta quarta-feira (1º), durante a cerimônia de posse dos 30 parlamentares eleitos em outubro, na sede do Legislativo estadual.
A disputa pela presidência da Ales seria a primeira em 20 anos. Até terça-feira (31), Vandinho permanecia no pleito, que será realizado às 15h desta quarta, e contava com o apoio de integrantes da oposição ao governo – a maior parte das bancadas do PL e do Republicanos e os parlamentares mais bolsonaristas da Casa. Com o recuo de Vandinho, Marcelo Santos (Podemos), apoiado abertamente por Casagrande, agora comanda a chapa única.

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A entrada do Palácio Anchieta nas negociações foi decisiva para a reviravolta, uma vez que deputados inicialmente simpáticos a Vandinho migraram para o lado do deputado do Podemos. “Ele [Casagrande] dizia que não iria interferir nesse nível, mas respeito a posição dele. Faz parte”, declarou o tucano nesta quarta.
Com o acordo, aliados do deputado do PSDB devem compor a chapa única. Segundo apuração da colunista de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves, Hudson Leal (Republicanos) e Danilo Bahiense (PL) são os indicados para os postos de primeiro e segundo vice-presidentes.
Vandinho confirmou a “pacificação da eleição” durante a cerimônia de posse. “Está feita a composição, acolheram as reivindicações dos meus aliados. O primeiro e o segundo vices são aliados nossos e acho que vão contribuir para uma Casa equilibrada”, disse.

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Vandinho negou que tenha feito qualquer reivindicação em seu nome, como participação em comissões, e afirmou que “vai tocar o mandato que o povo concedeu, com total autonomia e independência que se fazem necessárias no momento”.

Comando do partido

Do mesmo partido do vice-governador, Ricardo Ferraço, Vandinho também negou que deva ser um representante da oposição ao governo na Assembleia. “Tenho maturidade necessária para entender o momento, a experiência. O Ricardo é um peso importante nesse processo para mim”, disse.
O comando do PSDB na Casa ainda é uma incógnita. O deputado antecipou que vai debater com Ricardo Ferraço e com a militância sobre a permanência no posto. “Minha ideia é não permanecer à frente do partido, mas eu vou discutir com as pessoas”, declarou.

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