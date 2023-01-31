O que planejam os deputados do ES que ocupam 1° cargo eletivo

Cinco dos 30 deputados estaduais que vão tomar posse nesta quarta-feira (1º) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo assumirão um cargo eletivo pela primeira vez em suas vidas. A falta de experiência em mandatos não será empecilho para eles, que já definiram as pautas que vão defender nos próximos quatro anos.
A pedido de A Gazeta, cada um deles gravou um vídeo, de até um minuto, indicando as bandeiras pelas quais vão trabalhar durante o mandato. Confira o que os deputados que estarão em seus primeiros mandatos eletivos pensam e vão defender no Legislativo do Espírito Santo: