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Nova legislatura

O que planejam os deputados do ES que ocupam 1° cargo eletivo

Eles vão assumir um cargo eletivo pela primeira vez, mas já definiram as bandeiras que vão defender na Assembleia Legislativa do ES
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

31 jan 2023 às 10:34

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 10:34

Sessão Especial foi aprovada pela Assembleia Legislativa no dia 8 de fevereiro
Sede da Assembleia Legislativa  Crédito: Tati Beling/Ales
Cinco dos 30 deputados estaduais que vão tomar posse nesta quarta-feira (1º) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo assumirão um cargo eletivo pela primeira vez em suas vidas. A falta de experiência em mandatos não será empecilho para eles, que já definiram as pautas que vão defender nos próximos quatro anos.
A pedido de A Gazeta, cada um deles gravou um vídeo, de até um minuto, indicando as bandeiras pelas quais vão trabalhar durante o mandato. Confira o que os deputados que estarão em seus primeiros mandatos eletivos pensam e vão defender no Legislativo do Espírito Santo:

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Saiba quais são os planos dos deputados estaduais veteranos do ES

Conheça as propostas dos eleitos para o 1º mandato na Assembleia do ES

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