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Nova legislatura

Conheça os planos das deputadas do ES que tomam posse nesta quarta (1°)

Bancada feminina na Assembleia Legislativa do ES vai ter quatro deputadas na nova legislatura; saiba o que elas vão priorizar em seus mandatos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

31 jan 2023 às 15:08

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 15:08

Uma nova legislatura vai começar na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (1º) e, com ela, também se renovam pautas que serão defendidas pelas deputadas eleitas no Espírito Santo. A bancada feminina no Legislativo estadual contará com quatro parlamentares e elas relevam, em vídeo gravado a pedido de A Gazeta, quais serão as suas prioridades. 
Das quatro deputadas, três delas foram reeleitas: Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PSB) e Rachel Lessa (PP). A única novata na Casa é Camila Valadão (Psol), mas que também já tem experiência no Legislativo, pois atuava como vereadora de Vitória desde 2021. Confira o que elas defendem:

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