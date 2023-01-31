Conheça os planos das deputadas do ES que tomam posse nesta quarta (1°)

Das quatro deputadas, três delas foram reeleitas: Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PSB) e Rachel Lessa (PP). A única novata na Casa é Camila Valadão (Psol), mas que também já tem experiência no Legislativo, pois atuava como vereadora de Vitória desde 2021. Confira o que elas defendem: