Deputado Marcelo Santos (Podemos), novo presidente da Ales Crédito: Fernando Madeira

O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para o biênio 2023-2024. Sem disputa, a votação ocorreu na tarde desta quarta-feira (1°) após uma única chapa ter sido protocolada, com Hudson Leal (Republicanos) como 1º vice-presidente. O parlamentar está no sexto mandato e vai comandar o Ales pelos próximos dois anos.

Também vai estar na nova Mesa Diretora o deputado Danilo Bahiense (PL) como segundo vice-presidente. O 1° secretário é João Coser (PT) e a 2ª secretária é Janete de Sá (PSB). Também estão na lista Sérgio Meneguelli (Republicanos) como 3° secretário e Adilson Espíndula (PDT) como 4° secretário.

Marcelo Santos foi eleito com 27 votos favoráveis. Votaram contra a chapa única a deputada Camila Valadão (Psol) e o deputado Lucas Polese (PL). Theodorico Ferraço (PP) se absteve de votar. Ele presidiu a sessão preparatória, na qual ocorreu a eleição.

Mudando o protocolo, o primeiro a votar foi o deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos), que logo em seguida deixou o plenário da Casa para continuar seu tratamento de saúde.

Your browser does not support the audio element. Marcelo Santos é eleito presidente da Assembleia Legislativa do ES

Ao votar não, Camila justificou que o fazia "considerando o processo e a composição da chapa". Depois da eleição, ela explicou ser contrária à composição formada com deputados bolsonaristas na chapa, pois considera que foram as forças ligadas ao bolsonarismo que fomentaram os ataques ocorridos em 8 de janeiro, que resultou em quebra-quebra das sedes dos Três Poderes em Brasília.

"Na nossa avaliação, é impossível votar nessa composição. A gente saiu de um processo eleitoral no Espírito Santo polarizado e no processo de composição da Mesa acabou-se tentando trazer esses setores e, na nossa avaliação, esses setores não têm a menor possibilidade de receber o nosso voto de confiança”, justificou a deputada do Psol.

Já Polese registrou que faz oposição ao governador Renato Casagrande (PSB) há sete anos. "Não votaria no candidato do governo em nenhuma hipótese".

Quem é Marcelo Santos

Deputado estadual Marcelo Santos Crédito: Ana Salles/Ales

Marcelo Santos tem 52 anos, é graduado em Administração e Direito e tem especialização em Direito Político. Recebeu 41.627 votos nas eleições de 2022.

Já foi vereador de Cariacica (1996-2000) e em 2023 assume seu sexto mandato como deputado estadual (2002, 2006, 2010 e 2014, 2018 e 2022). Já foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e diretor municipal de cultura e esporte em Cariacica.

Convergência

Em discurso logo após ser eleito, Marcelo Santos parabenizou Hudson Leal e Vandinho Leite pela convergência que possibilitou a chapa única. Vandinho liderava grupo que pretendia lançar uma outra chapa e recuou após acordo que levou Hudson para o cargo de 1° vice-presidente. "Parabenizo Hudson e Vandinho pela convergência, que não foi apenas em prol da Assembleia, mas em prol do povo do Espírito Santo".

Parafraseando o ex-presidente da República falecido Tancredo Neves, o novo presidente da Assembleia disse que fica mais feliz quando consegue um acordo do que quando vence um adversário nas urnas.

Ele ainda agradeceu ao desprendimento de Tyago Hoffmann (PSB), que iniciou as conversas que possibilitaram a formação do bloco de deputados, e ao governador Casagrande, que declarou abertamente apoio a ele na disputa

Veja a composição da Mesa ► Presidente: Marcelo Santos (Podemos)

► Vice-presidente: Hudson Leal (Republicanos)

►2º vice-presidente: Danilo Bahiense (PL)

►1º secretário: João Coser (PT)

►2ª secretária: Janete de Sá (PSB)

►3º secretário: Sérgio Meneguelli (Republicanos)

►4º secretário: Adilson Espíndula (PDT)

Blocos parlamentares

Após a eleição, o deputado Hudson Leal (Republicanos), eleito 1° vice-presidente da Mesa Diretora, comunicou a formação de um bloco parlamentar formado por Republicanos, PL e PTB. Juntos, os três partidos somam 10 deputados, sendo cinco do PL, quatro do Republicanos e um do PTB.