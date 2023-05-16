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Novela sem fim

Aquaviário: governo do ES visita estações e adia de novo início da operação

Expectativa agora é que modal comece a funcionar somente em junho; motivo seria a finalização das estações de embarque e desembarque, além da chegada de segunda embarcação
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

16 mai 2023 às 17:48

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 17:48

Prevista para ocorrer neste mês de maio, a inauguração do aquaviário da Grande Vitória foi remarcada mais uma vez. Anteriormente, a expectativa era que o modal começasse a operar no final de 2022, mas as estações inacabadas de embarque e desembarque atrasaram o projeto para junho. O anúncio foi feito durante uma visita do governo do Estado e de autoridades às instalações nesta terça-feira (16). 
Uma das principais promessas do atual governo, as obras foram marcadas por uma série de atrasos: a previsão inicial era que tudo fosse finalizado até o final do ano passado. Em seguida, a administração estadual remarcou a inauguração para o primeiro trimestre de 2023, cujo prazo final era em março. Nada foi feito. Houve uma nova promessa de que o aquaviário começaria a operar em maio, o que também não aconteceu.
Barco do Aquaviário na Baía de Vitória
Barco do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: JV Andrade/Ales
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou em entrevista para a TV Gazeta que já seria possível iniciar as viagens entre os municípios, mas algumas melhorias ainda precisam ser feitas nas estações da Prainha, em Vila Velha, e em Porto de Santana, Cariacica – nesta última, faltam apenas catracas e cadeiras a serem instaladas.
Aquaviário: governo do ES visita estações e adia de novo início da operação
"Temos condições de operar em maio, mas tomamos a decisão internamente, do ponto de vista operacional. Para o usuário, é melhor estender um pouquinho e ter Prainha funcionando. Então foi uma decisão de operação, até para poder fazer uma melhor integração com o Transcol. E isso também ajuda a gente a fazer mais testes nos equipamentos"
Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura
Estação do Aquaviário
Visita técnica foi feita em estação do Aquaviário Crédito: JV Andrade/Ales
Conforme o secretário explicou à reportagem, o sistema deve começar a funcionar com duas embarcações. Dessas, apenas uma já está no Espírito Santo, visto que fortes chuvas em Porto Seguro, na Bahia, atrasaram a vinda da segunda. Outras três embarcações devem chegar até o final do ano. 
Damasceno destacou ainda que o modal será um complemento ao Sistema Transcol e que, por isso, não existe a garantia de que os ônibus vão rodar com menos lotação.
 "É um complemento, como se nós tivéssemos usando um Transcol, só que pela água. [...] Eu não vejo isso como uma necessidade, nem como uma consequência. Vejo isso como uma oferta a mais de espaço no transporte público e uma alternativa diferenciada para a população", disse. 

Valores e promessas

O novo Aquaviário pode chegar a custar R$ 6 milhões para os cofres públicos, segundo o governo do Estado. A previsão é que mais de 3 mil pessoas frequentem o sistema diariamente. Há a expectativa, ainda, de construir outras estações de embarque e desembarque, principalmente em Vitória e Vila Velha.
Estação do Aquaviário na Praça do Papa, em Vitória
Estação do Aquaviário na Praça do Papa, em Vitória Crédito: JV Andrade/Ales

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