Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

Casagrande promete aquaviário funcionando até agosto; Vitória vai liberar obras

Governo do Estado só aguarda finalização de acordo para iniciar obras em Vitória; contratação de embarcações deve ser iniciada em fevereiro. Saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jan 2022 às 17:24

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:24

Um dos projetos de mobilidade urbana mais aguardados dos últimos anos, o Sistema Aquaviário começará a funcionar na Grande Vitória a partir do segundo semestre deste ano. A promessa foi feita pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (18).
Segundo o governador, até agosto os píeres já estarão prontos e os barcos circulando pelo sistema, que será uma extensão do Sistema Transcol, usando o mesmo cartão para pagamento da passagem.
Imagens do projeto do novo aquaviário
Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado
A concretagem das estruturas do píeres para atracagem de barcos começou a ser feita na manhã desta terça-feira (18), no canteiro de obras localizado no bairro Glória, em Vila Velha. Essas estruturas serão usadas inicialmente para construir os píeres de Porto de Santana, em Cariacica, e da Prainha, em Vila Velha.
Segundo o governo do Estado, porém, um acordo deve ser firmado em breve com a Prefeitura de Vitória para que as obras também sejam iniciadas na Capital.  
"Estamos com tudo caminhando bem, as obras em andamento. Vamos fazer no mês de fevereiro a publicação da chamada dos barcos, a contratação da empresa que fará a prestação do serviço de transporte de passageiros e, no segundo semestre desse ano, teremos o aquaviário funcionando", afirmou Casagrande.
Imagens do projeto do novo aquaviário
Aquaviário: projeção de píer que será construído na Praça do Papa Crédito: Divulgação/Governo do Estado
A Prefeitura de Vitória vem exigindo a apresentação de um estudo sobre o impacto do empreendimento na comunidade, o que acabou afetando o prazo das obras, inicialmente previstas para começar em 2021. Na manhã desta terça (18), Casagrande esclareceu que o embate pode, em breve, ser solucionado.
"Discutimos tecnicamente com a prefeitura, vamos fazer um estudo de impacto da vizinhança junto com a implantação do projeto, fizemos um entendimento técnico para a gente poder dar sequência."
Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que vem construindo, em parceria com a PMV, um acordo para liberação das obras do aquaviário, e que "a última versão da minuta de acordo já foi enviada para avaliação do executivo municipal e tão logo o acordo seja assinado, as obras dos píeres terão início também em Vitória. A previsão é retomar a operação do aquaviário este ano."

Veja Também

Tarifa do aquaviário será mais cara que Transcol e barcos terão ar-condicionado

Quarto barco do aquaviário deve chegar ao ES em até 90 dias

Embora a versão mais recente da proposta do Estado ainda esteja sendo analisada, o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, afirmou que a realização das obras será autorizada.
“Nós chegamos num denominador comum. O plano diretor do município exige esse estudo de impacto de vizinhança para construção de um novo modal, e já foi superado. E o prefeito Lorenzo Pazolini determinou que o Estado poderia fazer a implantação das obras enquanto os estudos estiverem sendo realizados."
informação já havia sido adiantada por A Gazeta em 16 de dezembro. A administração municipal ofereceu conceder 10 dos 14 itens do Termo de Compromisso Urbanístico e Ambiental, para agilizar o estudo, que deverá ser concluído pelo Estado.
"Entendemos que é uma obra de relevância, e será autorizada desde que o estudo seja feito, não abrimos mão disso. Estabelecemos um prazo de quatro meses e vamos trabalhar para que seja feito. O estudo, por exemplo, tem que ser apresentado para a sociedade, com audiência pública para mostrar à população como será feito"
Marcelo de Oliveira - Secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória
A previsão é de que a Capital receba dois dos quatro terminais de embarque e desembarque previstos: um na Praça do Papa e outro na Rodoviária. Os demais serão instalados na Prainha, em Vila Velha, e em Porto de Santana, Cariacica. Segundo informações do governo do Estado, o valor do investimento é de cerca de R$ 1,5 milhão para cada uma das estações.

CUSTOS DE OPERAÇÃO SÓ SERÃO CONHECIDOS APÓS EDITAL

A Semobi também foi questionada por A Gazeta a respeito da sustentabilidade financeira do sistema, se haverá subsídios para a operação do aquaviário e qual será a capacidade das balsas.
No entanto, informou que "os detalhes relativos a operação do Sistema Aquaviário serão conhecidos após a publicação do edital de operação dos barcos, incluindo custos, modelo de embarcação e intervalo de viagens. O edital que vai contratar a operação deve ser publicado ainda no primeiro semestre deste ano."

Veja Também

VÍDEO: veja como ficou o novo Portal do Príncipe, em Vitória

Edital para construção do novo Terminal de Carapina sai em 2022, diz governo

Ciclovia na Terceira Ponte será gratuita e terá cartão para controle de fluxo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES) Governo do ES Aquaviário Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados