Casagrande promete aquaviário funcionando até agosto; Vitória vai liberar obras

Um dos projetos de mobilidade urbana mais aguardados dos últimos anos, o Sistema Aquaviário começará a funcionar na Grande Vitória a partir do segundo semestre deste ano. A promessa foi feita pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (18).

Segundo o governador, até agosto os píeres já estarão prontos e os barcos circulando pelo sistema, que será uma extensão do Sistema Transcol, usando o mesmo cartão para pagamento da passagem.

Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado

A concretagem das estruturas do píeres para atracagem de barcos começou a ser feita na manhã desta terça-feira (18), no canteiro de obras localizado no bairro Glória, em Vila Velha . Essas estruturas serão usadas inicialmente para construir os píeres de Porto de Santana, em Cariacica , e da Prainha, em Vila Velha.

"Estamos com tudo caminhando bem, as obras em andamento. Vamos fazer no mês de fevereiro a publicação da chamada dos barcos, a contratação da empresa que fará a prestação do serviço de transporte de passageiros e, no segundo semestre desse ano, teremos o aquaviário funcionando", afirmou Casagrande.

Aquaviário: projeção de píer que será construído na Praça do Papa Crédito: Divulgação/Governo do Estado

A Prefeitura de Vitória vem exigindo a apresentação de um estudo sobre o impacto do empreendimento na comunidade, o que acabou afetando o prazo das obras, inicialmente previstas para começar em 2021. Na manhã desta terça (18), Casagrande esclareceu que o embate pode, em breve, ser solucionado.

"Discutimos tecnicamente com a prefeitura, vamos fazer um estudo de impacto da vizinhança junto com a implantação do projeto, fizemos um entendimento técnico para a gente poder dar sequência."

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que vem construindo, em parceria com a PMV, um acordo para liberação das obras do aquaviário, e que "a última versão da minuta de acordo já foi enviada para avaliação do executivo municipal e tão logo o acordo seja assinado, as obras dos píeres terão início também em Vitória. A previsão é retomar a operação do aquaviário este ano."

Embora a versão mais recente da proposta do Estado ainda esteja sendo analisada, o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória , Marcelo de Oliveira, afirmou que a realização das obras será autorizada.

“Nós chegamos num denominador comum. O plano diretor do município exige esse estudo de impacto de vizinhança para construção de um novo modal, e já foi superado. E o prefeito Lorenzo Pazolini determinou que o Estado poderia fazer a implantação das obras enquanto os estudos estiverem sendo realizados."

informação já havia sido adiantada por A Gazeta em 16 de dezembro. A administração municipal ofereceu conceder 10 dos 14 itens do Termo de Compromisso Urbanístico e Ambiental, para agilizar o estudo, que deverá ser concluído pelo Estado.

"Entendemos que é uma obra de relevância, e será autorizada desde que o estudo seja feito, não abrimos mão disso. Estabelecemos um prazo de quatro meses e vamos trabalhar para que seja feito. O estudo, por exemplo, tem que ser apresentado para a sociedade, com audiência pública para mostrar à população como será feito" Marcelo de Oliveira - Secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória

A previsão é de que a Capital receba dois dos quatro terminais de embarque e desembarque previstos: um na Praça do Papa e outro na Rodoviária. Os demais serão instalados na Prainha, em Vila Velha, e em Porto de Santana, Cariacica. Segundo informações do governo do Estado, o valor do investimento é de cerca de R$ 1,5 milhão para cada uma das estações.

CUSTOS DE OPERAÇÃO SÓ SERÃO CONHECIDOS APÓS EDITAL

A Semobi também foi questionada por A Gazeta a respeito da sustentabilidade financeira do sistema, se haverá subsídios para a operação do aquaviário e qual será a capacidade das balsas.