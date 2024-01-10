Quarto barco do aquaviário deve chegar ao ES em até 90 dias

Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (10), ele explicou que a embarcação será voltada, exclusivamente, para a linha Vitória-Vila Velha, permitindo que as três já disponíveis sejam utilizadas para as linhas Cariacica-Vitória e Cariacica-Vila Velha.

“A quarta embarcação está praticamente pronta. Deve faltar uns 10% para ser concluída. Falta uma questão de documentação da Marinha, ela não está no Estado, está na Bahia… Então, tem todo um trâmite de documentação, de transferência da embarcação, alguns testes de motor, de flutuabilidade, o que é normal e que a Marinha nos exige, e é ótimo fazer isso, para a confiabilidade da embarcação. A gente acredita que, em 60 a 90 dias, essa embarcação chega aqui no Estado, iniciando as suas operações.”