A obra de urbanização da nova orla contempla os bairros São Pedro e Ilha das Caieiras, num trecho de 1,16 km Crédito: Leonardo Duarte/PMV

A reurbanização da orla de São Pedro pode dar lugar a uma nova estação do aquaviário na Capital capixaba. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, manifestou interesse na instalação de um ponto de embarque e desembarque na região e disse que a própria prefeitura pode fornecer a infraestrutura necessária.

A decisão de instalação da estação no local cabe ao governo do Estado , que diz que não foi comunicado sobre solicitações da Prefeitura de Vitória e observou que avalia outros projetos de ampliação do sistema que não incluem uma rota para São Pedro.

Em outubro, durante visita técnica às obras da Orla Noroeste, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, e do capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil Alexsander dos Anjos, o prefeito citou a possibilidade de instalação da estação do aquaviário em São Pedro. Para isso, disse que manteria contato com o governo do Estado, a própria Assembleia e a Marinha.

"Tenho certeza que, com a participação dos deputados, da Marinha e das lideranças comunitárias, nós vamos trazer juntos o aquaviário para a Grande São Pedro para facilitar a mobilidade urbana do nosso povo", disse o prefeito na ocasião.

Your browser does not support the audio element. Aquaviário em São Pedro? Vitória faz estação, mas não há previsão de rota

Em entrevista à rádio BandNews Espírito Santo, na quarta-feira (29), Pazolini apontou que o projeto de requalificação da Orla da Grande São Pedro já inclui a preparação para a ancoragem das embarcações. Cinco deques estão sendo construídos na obra de reurbanização e um deles poderia ser usado como estação do aquaviário.

“Está tudo pronto. A prefeitura tem trabalhado junto com a Marinha do Brasil, junto com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, para viabilizar a estação do aquaviário. É claro que é um serviço que retomou agora, com essa prestação de serviço da Ceturb, e nós temos que continuar dialogando.”

E emendou: “Qual o papel da prefeitura? Nós queremos deixar lá um local propício, já com local para ancoragem, um local em que a embarcação possa chegar e sair com segurança, e a prefeitura está deixando isso tudo preparado.”

Responsável pelo planejamento e implantação do aquaviário, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, em nota, que o governo prevê a ampliação das estações do aquaviário ao longo dos próximos anos e que, “no momento, a pasta analisa a possibilidade de instalar novas estações no antigo Terminal Dom Bosco, na Praça Pio XII, e Rodoviária, em Vitória, e em outros pontos em Vila Velha e Cariacica.”

A pasta ressaltou “que não recebeu nenhuma solicitação ou projeto da gestão municipal de Vitória sobre a construção e operação de mais uma estação do aquaviário no município. O órgão está à disposição para avaliar outros projetos de ampliação do sistema.”

A Secretaria Municipal de Obras foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não esclareceu porque as tratativas não têm sido feitas diretamente com o governo do Estado.

Sobre a obra de reurbanização da orla, a secretaria afirmou que serão investidos um pouco mais de R$ 96 milhões, contemplando os bairros São Pedro e Ilha das Caieiras, num trecho de 1,16 km.