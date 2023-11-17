Entenda o que falta para aquaviário funcionar à noite na Grande Vitória

A reportagem de A Gazeta apurou que os testes de navegação noturna com os funcionários realizados nos últimos meses foram acompanhados pela Capitania dos Portos e considerados satisfatórios. O próximo ponto para a liberação da navegação à noite é a análise do balizamento (manobra) no período noturno, na Segunda Ponte e na Ponte Florentino Avidos.