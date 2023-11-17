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Treinamentos e testes

Entenda o que falta para aquaviário funcionar à noite na Grande Vitória

Secretaria de Mobilidade informou que horários serão estendidos após a chegada do terceiro barco ao Estado, previsto para o fim do ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 nov 2023 às 17:50

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 17:50

Aquaviário
O aquaviário voltou a operar, porém ainda não são feitas viagens noturnas com as duas embarcações disponíveis Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o retorno das atividades do aquaviário na Grande Vitória, muito se pergunta sobre o horário limitado de operação das embarcações no mar. Mas afinal, o que falta para os barcos navegarem à noite?
Durante os dias úteis, as atividades ocorrem das 6h30 às 17h30. Aos sábados, das 8h às 16h20, e aos domingos e feriados, das 9h às 13h20. A promessa inicial da Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) era estender os horários ainda em setembro, o que não ocorreu.
A reportagem de A Gazeta apurou que os testes de navegação noturna com os funcionários realizados nos últimos meses foram acompanhados pela Capitania dos Portos e considerados satisfatórios. O próximo ponto para a liberação da navegação à noite é a análise do balizamento (manobra) no período noturno, na Segunda Ponte e na Ponte Florentino Avidos.
“Tão logo seja estabelecido esse balizamento noturno, a navegação estará liberada. Todos os cuidados são voltados à segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar”, informou a Capitania.
A Semobi, por sua vez, informou que as equipes e equipamentos do aquaviário continuam sendo preparados para atuação no turno noturno. Afirmou ainda que as viagens só serão ampliadas após a chegada do terceiro barco ao Estado. Sem precisar uma data, destacou que isso deve ocorrer até o fim deste ano. No momento, apenas duas embarcações fazem o trajeto entre CariacicaVila Velha e Vitória.

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