Aquaviário vai funcionar à noite em setembro, mas não há data definida

A primeira viagem de Porto de Santana à Praça do Papa do sistema Aquaviário Crédito: Fernando Madeira

Programado a princípio para funcionar até as 20h já a partir da segunda semana, o aquaviário deve passar a funcionar no período noturno apenas em setembro, ainda sem data definida. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, que justifica que a medida é por questões de segurança.

Até que o horário seja estendido, o modal de transporte público, que foi inaugurado no último dia 20 de agosto, terá viagens apenas até as 18 horas.

“Com o objetivo de reduzir os riscos inerentes à navegação noturna e a preocupação com a segurança da navegação, foi orientado ao Sistema Aquaviário, inicialmente, uma familiarização diurna com o trânsito marítimo, para posteriormente operarem a partir do pôr do sol e, adicionalmente, a instalação de equipamentos que auxiliem na navegação noturna”, informa a Marinha, por nota.