Aquaviário: 3° barco chega em dezembro e viagens noturnas começam até janeiro

O terceiro barco do Sistema Aquaviário chega em dezembro ao Espírito Santo. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (29), que a embarcação está em Santa Catarina, no Sul do país, e o envio dela ao Estado atrasou porque a região tem sido fortemente atingida por chuvas, o que atrapalha a navegação. Segundo o secretário, a chegada da embarcação possibilita que as viagens noturnas sejam iniciadas até janeiro.
"Esperamos que agora, com a melhora do tempo e a inspeção da Marinha de lá, que tem de ser feita, ele possa se dirigir ao Espírito Santo. Estamos resolvendo as burocracias e depois são 10 dias de navegação", disse.
O secretário afirmou que com a chegada da embarcação será possível ampliar o horário de funcionamento do sistema para o período noturno. "Já instalamos os equipamentos, fizemos os testes. Estamos aguardando apenas a finalização de um equipamento de sinalização noturna, são boias que a Marinha pediu, estamos complementando essa sinalização e aguardando a chegada do terceiro barco. Esperamos que ainda no mês de dezembro ou mais tardar em janeiro possamos começar a operação noturna."