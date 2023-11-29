Aquaviário: 3° barco chega em dezembro e viagens noturnas começam até janeiro

"Esperamos que agora, com a melhora do tempo e a inspeção da Marinha de lá, que tem de ser feita, ele possa se dirigir ao Espírito Santo. Estamos resolvendo as burocracias e depois são 10 dias de navegação", disse.

O secretário afirmou que com a chegada da embarcação será possível ampliar o horário de funcionamento do sistema para o período noturno. "Já instalamos os equipamentos, fizemos os testes. Estamos aguardando apenas a finalização de um equipamento de sinalização noturna, são boias que a Marinha pediu, estamos complementando essa sinalização e aguardando a chegada do terceiro barco. Esperamos que ainda no mês de dezembro ou mais tardar em janeiro possamos começar a operação noturna."