Valor de pedágio na 3ª Ponte será mantido ou reduzido, diz secretário

Em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (29), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que, com a mudança, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) fica responsável pela conservação e manutenção de pistas – como capina, sinalização vertical e horizontal, além de pavimentação. Esse custo cai na conta do orçamento estadual, portanto, o valor não será repassado por meio da tarifa cobrada dos motoristas.

"Não é para mais porque alguns serviços passaram para o governo, no orçamento do Estado. Então o valor será mantido ou inferior ao que existe hoje, para mais não, porque estamos tirando custos da rodovia e não inserindo mais na tarifa do pedágio. A manutenção fica com o DER-ES e no orçamento geral do Estado", garantiu.