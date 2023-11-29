Valor de pedágio na 3ª Ponte será mantido ou reduzido, diz secretário

A tarifa do pedágio na Terceira Ponte não sofrerá aumento, podendo ser reduzida ou mantida a partir de 22 de dezembro, quando a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) assumir a administração da estrutura e da Rodovia do Sol (ES 060), segundo o governo do Estado. A mudança na gestão acontecerá com o fim do contrato com a Rodosol, atual concessionária responsável pelas vias.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (29), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, explicou que, com a mudança, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) fica responsável pela conservação e manutenção de pistas – como capina, sinalização vertical e horizontal, além de pavimentação. Esse custo cai na conta do orçamento estadual, portanto, o valor não será repassado por meio da tarifa cobrada dos motoristas.
"Não é para mais porque alguns serviços passaram para o governo, no orçamento do Estado. Então o valor será mantido ou inferior ao que existe hoje, para mais não, porque estamos tirando custos da rodovia e não inserindo mais na tarifa do pedágio. A manutenção fica com o DER-ES e no orçamento geral do Estado", garantiu.