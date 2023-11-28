Concessão perto do fim: Ceturb licita serviços para 3ª Ponte e Rodovia do Sol

Obras da ciclovia, mirante e ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

A contratação de empresa para a prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar será realizada no dia 12 de dezembro de 2023, com abertura e sessão da disputa a partir das 14h. No mesmo horário, será realizado o pregão para a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a prestação de serviços de operação de tráfego rodoviário, compreendendo o serviço de controle operacional.



Já no dia 15 de dezembro, com abertura às 14h, ocorrerá o pregão para a contratação de empresa para a prestação de serviços de operação, manutenção e arrecadação nas praças de pedágio da ES 060, compreendendo os serviços de segurança e logística.

Em breve será publicado o edital para a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e pontos de iluminação pública da Terceira Ponte, Ciclovia da Vida, acesso às praças de pedágio e do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU).

Os interessados poderão acessar os editais por meio dos sites: www.ceturb.es.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo telefone (27) 3232-4562, das 8h às 12h e de 13h as 17h.

Ceturb vai assumir 3ª Ponte

O texto tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa e recebeu parecer favorável em plenário nas comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. O envio do projeto à Assembleia foi necessário porque a atribuição não constava entre aquelas de competência da Ceturb.