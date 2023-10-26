Agora é lei: Ceturb assume 3ª Ponte e Rodovia do Sol em dezembro

Foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo desta quinta-feira (26) a lei que permite à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) assumir a gestão temporária da Terceira Ponte, incluindo a Ciclovia da Vida, e a Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro, quando vence o contrato com a Rodosol, atual concessionária que administra as vias.