Emenda na Assembleia interrompe pedágio na Rodovia do Sol

Pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari: valor atual é R$ 12,60 Crédito: Cacá Lima

Ceturb-GV vai assumir a operação da via, em 22 de dezembro próximo, após o fim do atual contrato de concessão com a empresa Rodosol, conforme previsto no Projeto de Lei Complementar nº 51/2023, do governo do Estado.

A iniciativa do parlamentar não contempla a tarifa do pedágio da Terceira Ponte , que pela Lei Complementar enviada pelo governador Renato Casagrande (PSB) à Assembleia, será definida pela Arsp, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do ES.

“Essa emenda está alterando a Lei Complementar que está dando provisoriedade para a Ceturb operar o sistema. Depois haverá nova licitação que vai cuidar de tudo [das regras da nova concessão]. A lei [do executivo] diz que a Ceturb vai ficar provisoriamente até serem concluídos os estudos da nova privatização”, explica Gandini.

Segundo anunciou o governo do Estado na semana passada, não há prazo definido para o fim da administração temporária da Ceturb na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. Atualmente, o valor do pedágio para motocicletas e carros na ponte (cobrança unidirecional) é de R$ 1,40 e R$ 2,80, respectivamente. Já em Guarapari, as motos pagam R$ 6,30 e os automóveis R$ 12,60.