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Leonel Ximenes

Emenda na Assembleia interrompe pedágio na Rodovia do Sol

Gratuidade na via valeria enquanto durar a operação do sistema pela Ceturb-GV

Públicado em 

23 out 2023 às 18:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari
Pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari: valor atual é R$ 12,60 Crédito: Cacá Lima
O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) protocolou na Assembleia Legislativa uma emenda que prevê o fim da cobrança do pedágio na Rodovia do Sol, enquanto a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) estiver operando a administração e a gestão da rodovia.
Ceturb-GV vai assumir a operação da via, em 22 de dezembro próximo, após o fim do atual contrato de concessão com a empresa Rodosol, conforme previsto no Projeto de Lei Complementar nº 51/2023, do governo do Estado.

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A iniciativa do parlamentar não contempla a tarifa do pedágio da Terceira Ponte, que pela Lei Complementar enviada pelo governador Renato Casagrande (PSB) à Assembleia, será definida pela Arsp, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do ES.
“Essa emenda está alterando a Lei Complementar que está dando provisoriedade para a Ceturb operar o sistema. Depois haverá nova licitação que vai cuidar de tudo [das regras da nova concessão]. A lei [do executivo] diz que a Ceturb vai ficar provisoriamente até serem concluídos os estudos da nova privatização”, explica Gandini.

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Segundo anunciou o governo do Estado na semana passada, não há prazo definido para o fim da administração temporária da Ceturb na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. Atualmente, o valor do pedágio para motocicletas e carros na ponte (cobrança unidirecional) é de R$ 1,40 e R$ 2,80, respectivamente. Já em Guarapari, as motos pagam R$ 6,30 e os automóveis R$ 12,60.
Totalizando 67,5km, a área de concessão é compreendida pelo trecho que se inicia em Vitória, na praça de pedágio, passa pela Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (conhecida como Terceira Ponte) e segue pela Rodovia do Sol até o trevo de Meaípe. Exclui-se a operação no trecho urbano de Vila Velha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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