E a duplicação? As rodovias federais com mais acidentes no ES

Carreta tombada no km 369 da BR 101, em Anchieta Crédito: Leitor | AG

As rodovias federais que cortam o Espírito Santo registraram, de janeiro a maio deste ano, 892 acidentes. E a BR-101 , alvo da discussão sobre a relicitação da sua concessão, é a campeã em número desses incidentes. As informações são do Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Até o momento, já foram 700 na rodovia que corta de Norte a Sul do Espírito Santo e que é administrada pela concessionária Eco101, que já anunciou que quer entregar a rodovia de volta para o governo federal.

O segundo lugar em acidente está a BR-262 , que registrou 120 ocorrências. Logo depois vêm a BR-259 (53), BR-393 (14), BR-447 (4) e BR-342 (1).

73 mortes Foram registradas em acidentes nas rodovias federais que cortam o ES em 2023

A maioria dos acidentes acontece de dia (512) e de noite (290). Com relação aos dias, o fim de semana é dominante na ocorrência de acidentes. Sábado é o dia líder, com 163 incidentes, enquanto o domingo vem logo depois, com 131 registros.

As rodovias acumulam, neste intervalo de tempo, 73 mortes em acidentes. Desse total, 61 aconteceram somente na BR-101. Os demais foram na BR-262 (6), na BR-259 (3) e na BR-393 (3).