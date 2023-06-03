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Leonel Ximenes

E a duplicação? As rodovias federais com mais acidentes no ES

Se a maioria dessas rodovias fosse duplicada, como a 101 (alô, Eco101!) e a 262 (alô, governo federal!),  haveria tantos acidentes e tantas mortes?

Públicado em 

03 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carreta tombou no km 369 da BR 101, em Anchieta
Carreta tombada no km 369 da BR 101, em Anchieta Crédito: Leitor | AG
As rodovias federais que cortam o Espírito Santo registraram, de janeiro a maio deste ano, 892 acidentes. E a BR-101, alvo da discussão sobre a relicitação da sua concessão, é a campeã em número desses incidentes. As informações são do Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Até o momento, já foram 700 na rodovia que corta de Norte a Sul do Espírito Santo e que é administrada pela concessionária Eco101, que já anunciou que quer entregar a rodovia de volta para o governo federal.
O segundo lugar em acidente está a BR-262, que registrou 120 ocorrências. Logo depois vêm a BR-259 (53), BR-393 (14), BR-447 (4) e BR-342 (1).

73 mortes

Foram registradas em acidentes nas rodovias federais que cortam o ES em 2023
A maioria dos acidentes acontece de dia (512) e de noite (290). Com relação aos dias, o fim de semana é dominante na ocorrência de acidentes. Sábado é o dia líder, com 163 incidentes, enquanto o domingo vem logo depois, com 131 registros.

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As rodovias acumulam, neste intervalo de tempo, 73 mortes em acidentes. Desse total, 61 aconteceram somente na BR-101. Os demais foram na BR-262 (6), na BR-259 (3) e na BR-393 (3).
E a pergunta que não quer calar: se a maioria dessas rodovias fosse duplicada, como a 101 (alô, Eco101!) e a 262 (alô, governo federal!), haveria tantos acidentes e tantas mortes? Até quando a vida terá que esperar?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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