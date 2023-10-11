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Nova gestão

Preço do pedágio vai mudar com Ceturb no comando da Terceira Ponte

Um estudo preliminar está em elaboração para saber quais serão os valores cobrados dos motoristas que passam pela via e também pela Rodovia do Sol
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

11 out 2023 às 11:31

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 11:31

Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória
Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Arquivo AG
Um estudo preliminar feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) vai definir os novos valores dos pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. A gestão das vias — assim como guinchos, ambulâncias e todos os demais serviços que hoje são prestados pela Rodosol — ficará a cargo da Companhia de Transportes Coletivos do Estado (Ceturb-ES), como confirmou o governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (11). 
O contrato do governo com a Rodosol acaba no dia 22 de dezembro. Até lá, o pedágio se mantém como está. O novo valor será cobrado a partir do momento em que o governo assumir a gestão da ponte e da rodovia. Segundo Casagrande, o Estado não tem como assumir os custos de uma operação que é cara, já que inclui serviços ao usuário como guincho e ambulância, monitoramento por câmeras, remoção de animais, entre outros.
"O valor do pedágio certamente mudará de alguma maneira a partir do dia 22 de dezembro. Que valor é esse, o estudo da Fipe que vai dizer para nós", afirmou o governador.
 A Fipe é a empresa contratada pelo governo para preparar a modelagem para a nova concessão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. O estudo completo que vai embasar o novo edital só deve sair no ano que vem.

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