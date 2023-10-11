Preço do pedágio vai mudar com Ceturb no comando da Terceira Ponte

Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Arquivo AG

Um estudo preliminar feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) vai definir os novos valores dos pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. A gestão das vias — assim como guinchos, ambulâncias e todos os demais serviços que hoje são prestados pela Rodosol — ficará a cargo da Companhia de Transportes Coletivos do Estado (Ceturb-ES), como confirmou o governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (11).

O contrato do governo com a Rodosol acaba no dia 22 de dezembro. Até lá, o pedágio se mantém como está. O novo valor será cobrado a partir do momento em que o governo assumir a gestão da ponte e da rodovia. Segundo Casagrande, o Estado não tem como assumir os custos de uma operação que é cara, já que inclui serviços ao usuário como guincho e ambulância, monitoramento por câmeras, remoção de animais, entre outros.



"O valor do pedágio certamente mudará de alguma maneira a partir do dia 22 de dezembro. Que valor é esse, o estudo da Fipe que vai dizer para nós", afirmou o governador.

