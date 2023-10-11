Terceira Ponte ganha coloração rosa durante o mês de Outubro Crédito: Vitor Jubini

"A Ceturb fará a gestão do pedágio, do guincho, da ambulância, retirada de animais, todo o serviço que hoje tem na Rodovia do Sol, e que nós não queremos que caia em termos de qualidade", disse o governador.

Como essa atribuição não consta entre aquelas de competência da Ceturb — uma empresa pública —, o governo precisará enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa para que seja incluída. Assim, será criada uma nova diretoria (de operações rodoviárias) no órgão para gerenciar a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol.



"A decisão tomada por nós é que a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), através da Ceturb, faça a gestão da rodovia e da ponte" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno, os serviços da ponte serão todos licitados e prestados por empresas contratadas através de licitação. Ao todo, serão sete contratos (veja abaixo), que devem ter o edital do pregão eletrônico publicado em novembro.

Iluminação

Gestão do pedágio

Videomonitoramento

Remoção de animais



Guincho

Ambulância

"Nós temos uma ponte de 4 km, uma obra sofisticada. Existem três modelos construtivos nessa ponte, que exigem manutenção, então temos que contratar serviços especializados também. E temos agora a ciclovia, que exige segurança total", completou.



Já os serviços de manutenção do pavimento e sinalização vertical e horizontal ficarão a cargo do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER), que já é responsável por prestar esse tipo de serviço nas demais rodovias estaduais.



Your browser does not support the audio element. Ceturb vai assumir Terceira Ponte, diz Casagrande

Nova concessão

O governo ainda fará uma nova concessão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, mas depende do término dos estudos para definir a nova modelagem. "A Fipe foi contratada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura para fazer estudos. Já está trabalhando, mas não conseguiremos concluir o trabalho a tempo de ser aprovado no Tribunal de Contas, a tempo de aprovar um novo edital", disse Casagrande.



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