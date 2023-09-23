Em meia hora, Terceira Ponte registra dois acidentes com motocicletas

Dois acidentes com motocicletas foram registrados em intervalo de apenas meia hora na Terceira Ponte na manhã deste sábado (23). Ambos aconteceram no sentido Norte, em direção a Vitória.

O primeiro aconteceu por volta das 10h50, na descida da ponte, quando uma moto bateu na traseira de um carro. A Rodosol — concessionária que administra a estrutura — informou que duas faixas precisaram ser interditadas para atendimento ao motociclista, mas já foram liberadas no começo da tarde.