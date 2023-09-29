Terceira Ponte: redução de acidentes começa a validar a reforma

Nova configuração de pistas da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

Em menos de um mês, no intervalo entre os dias 26 de agosto e 20 de setembro deste ano, os dados da Rodosol mostram uma significativa redução no número de acidentes na Terceira Ponte, com 16 ocorrências , após a inclusão da terceira faixa nos dois sentidos. No mesmo período de 2022 foram registrados 32 acidentes, ou seja, caíram pela metade.

Esse cenário começa a validar a ampliação da estrutura, cujas obras foram cercadas de controvérsia. Obviamente, um mês ainda é pouco para confirmar os impactos da reforma na mobilidade, mas já é possível começar a dimensioná-los.

Mas a sensação é a de que a intervenção está, de fato, reduzindo o caos, com os gargalos se desfazendo mais rápido. E facilitando a vida de quem usa o transporte coletivo, que conta com faixa exclusiva. Um dos entrevistados afirmou que o tempo do trajeto de ônibus foi reduzido em 30 minutos. Contudo, o governo estadual precisa contabilizar esses efeitos da reforma com regularidade, para que existam parâmetros comparativos do impacto da ampliação.

Outro ponto positivo diz respeito aos próprios acidentes. Antes uma ocorrência sem gravidade ou mesmo um carro quebrado empacava o trânsito. Hoje, não mais. A ampliação está garantindo mais fluidez mesmo nos momentos críticos.