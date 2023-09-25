Em menos de 1 mês, 26 mil ciclistas já passaram pela Ciclovia da Vida

"Considerando ida e volta na Ciclovia, deram 52 mil passagens. Se considerar que quem vai, volta, dá mais ou menos 26 mil pessoas. Durante a semana já superando, inclusive, os números do Bike GV. Mais de mil pessoas usando por dia. No Bike GV, eram cerca de 450 pessoas. Aos finais de semana, quintuplica, sextuplica esses números", explicou.