Em menos de 1 mês, 26 mil ciclistas já passaram pela Ciclovia da Vida

Prestes a completar um mês de funcionamento, a Ciclovia da Vida, que liga Vitória e Vila Velha, já foi utilizada por mais de 26 mil pessoas. Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, informou que aproximadamente mil ciclistas trafegam na estrutura todos os dias, número que supera os dados do Bike GV – serviço especial do Sistema Transcol para transporte de bicicletas e de seus donos, também entre os dois municípios.
"Considerando ida e volta na Ciclovia, deram 52 mil passagens. Se considerar que quem vai, volta, dá mais ou menos 26 mil pessoas. Durante a semana já superando, inclusive, os números do Bike GV. Mais de mil pessoas usando por dia. No Bike GV, eram cerca de 450 pessoas. Aos finais de semana, quintuplica, sextuplica esses números", explicou.