Como é a vista de quem passa pela Ciclovia da Vida na Terceira Ponte

"Controlei a ansiedade e esperei o tempo melhorar para então conhecer a Ciclovia da Vida. Saí às 15h e levei uma hora para ir e voltar. Gostei muito da inclinação das subidas, são bastante leves. A vista é indescritível, está lindo demais. Me sinto orgulhosa por mais esse atrativo turístico, onde é possível contemplar a paisagem mais linda do nosso Estado. Infelizmente a velocidade que alguns usuários da ciclovia desenvolvem nas descidas é absurda, esse é um ponto preocupante", relatou a fotógrafa.