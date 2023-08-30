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A Ciclovia da Vida foi inaugurada no domingo (27), e, além da ligação entre as duas cidades, oferece um visual único aos ciclistas Karla Rodrigues
Veja vídeo

Como é a vista de quem passa pela Ciclovia da Vida na Terceira Ponte

A fotógrafa Karla Rodrigues, que é moradora de Vila Velha, testou a nova ligação exclusiva aos ciclistas entre as duas cidades e fez imagens do visual

Júlia Afonso

Repórter

Publicado em

30 ago 2023 às 15:30
A Ciclovia da Vida foi inaugurada no domingo (27), e, além da ligação entre as duas cidades, oferece um visual único aos ciclistas Crédito: Karla Rodrigues
A fotógrafa Karla Rodrigues, moradora de Vila Velha, fez a travessia pela Ciclovia da Vida e registrou belas imagens, na última terça-feira (29). Ela registrou a paisagem vista de cima e compartilhou com a reportagem de A Gazeta, como você pode conferir no vídeo abaixo.
"Controlei a ansiedade e esperei o tempo melhorar para então conhecer a Ciclovia da Vida. Saí às 15h e levei uma hora para ir e voltar. Gostei muito da inclinação das subidas, são bastante leves. A vista é indescritível, está lindo demais. Me sinto orgulhosa por mais esse atrativo turístico, onde é possível contemplar a paisagem mais linda do nosso Estado. Infelizmente a velocidade que alguns usuários da ciclovia desenvolvem nas descidas é absurda, esse é um ponto preocupante", relatou a fotógrafa.
Como é a vista de quem passa pela ciclovia da Terceira Ponte
Vista da baía de Vitória é de tirar o fôlego no mirante existente na ciclovia Crédito: Karla Rodrigues

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