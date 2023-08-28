Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guia do trânsito

Terceira Ponte: tudo o que você precisa saber sobre ciclovia e novas faixas

Com inauguração neste domingo (27), a via ficará maior e contará com ciclovias nos dois sentidos; confira respostas para algumas das principais dúvidas sobre como passará a funcionar
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 ago 2023 às 22:05

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 22:05

Terceira Ponte, Vitória
Terceira Ponte já com a Ciclovia da Vida nas laterais. Crédito: Ricardo Medeiros

Correção

29/08/2023 - 2:00
A versão inicial desta reportagem dizia erroneamente que carros por aplicativos estão autorizados a passar pela faixa exclusiva. Essa parte da via fica restrita a ônibus, táxis e motos. A informação foi corrigida.
Um dos mais tradicionais cartões–postais do Espírito Santo, a Terceira Ponte passou por alterações visando melhorar aspectos de mobilidade. Além da construção da Ciclovia da Vida Detinha Son, a ponte em si foi ampliada e vai ganhar mais uma faixa de rolamento em cada sentido. E, como em toda mudança, algumas dúvidas aparecem. Por isso, A Gazeta reuniu os principais questionamentos sobre o funcionamento das duas estruturas, inauguradas neste domingo (27). 
Em uma live transmitida no último dia 15 pelo site A Gazeta, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, falou sobre o que muda no acesso, no funcionamento e sobre algumas regras de circulação. 

Precisa do Cartão GV para acessar a ciclovia?

Nos primeiros 45 a 60 dias, não. De acordo com o secretário, logo no início do período de funcionamento, é possível que muitas pessoas passem pela ciclovia para conhecer. Despois, há previsão é de que será necessário usar o Cartão GV (o mesmo usado no Sistema Transcol). Não haverá, no entanto, uma cobrança e nenhum débito será feito no cartão.

Veja Também

Pistas da Terceira Ponte serão as mais estreitas de Vitória?

Terá um horário limite para acessar a ciclovia?

Sim. Um portão ficará aberto das 5h30 até às 22h30. O período em que o acesso estará fechado servirá para que sejam feitas manutenções e limpezas, além de ser uma questão de segurança.

Motos, skates e patinetes elétricos poderão circular na ciclovia?

As regras seguirão o Código Brasileiros de Trânsito (CTB) e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).  De acordo com a resolução 996/2023 do Contran, skates e patinetes elétricos podem andar na ciclovia. Já bicicletas, somente as de propulsão humana, que são aquelas onde um há um motor para dar uma força, mas que é acionado ao pedalar. Esses meios de transporte têm velocidade limitada a 32 Km/h. Além, claro, das bikes tradicionais. Motos elétricas não poderão ir pela ciclovia.

E a pé, pode passar pela ciclovia?

Não. Mesmo quando for necessário o uso do cartão, o espaço é destinado a ciclistas e demais usuários de meios de transporte permitidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. Inicialmente, ações para informar, como placas, serão instaladas na entrada. Com base em fiscalização de videomonitoramento, o governo pretende avaliar se ações adicionais serão necessárias para que as pessoas não façam o trajeto a pé. 
Mas se o cansaço bater, não tem problema descer da bicicleta e empurrar. "Aí faz parte do processo da bicicleta. O ideal é que não, mas faz parte. É por isso, também, que a ciclovia tem sentido único", disse Damasceno na live. As medidas da ciclovia, que tem 3 metros de largura, levam em consideração essa possibilidade, segundo o secretário.

Quanto tempo leva para realizar o trajeto?

Isso, obviamente, depende de quem pedala. Nos testes realizados pela equipe do governo, estima-se que o trajeto dure, em média, de 10 a 15 minutos. Isso se for feito sem parar. Um dos atrativos da ciclovia é o mirante. "Quem pedala mais, (faz o percurso) em 15 minutos sem parar no mirante", estima Fábio. "Vai ter a paradinha do mirante, com certeza, porque vale a pena. É lindo demais. A vista é maravilhosa dos dois lados", destacou.

A ciclovia vai ser administrada por uma empresa?

Mesmo que pareça apenas uma questão burocrática, quem administra a via pode, sim, fazer diferença no uso. Durante muitos anos, a Terceira Ponte foi administrada pela Rodosol. Essa concessão, no entanto, termina em dezembro. A ciclovia, inicialmente, vai ser gerida pelo governo do Estado. Assim como já há um estudo para uma nova concessão da Terceira Ponte, a parte destinada às bikes também pode ficar a cargo de uma empresa privada. 

O que vai acontecer com o Bike GV?

Para essa pergunta ainda não há uma resposta definitiva. Com a Ciclovia da Vida e a inauguração do Aquaviário — em funcionamento desde o último dia 21 e que conta com um bicicletário —, a Semobi informou que vai avaliar o uso do serviço utilizado para transportar ciclistas entre Vitória e Vila Velha. Por enquanto, ele segue funcionando sem nenhuma mudança. 

A Terceira Ponte também foi alterada?

Quem passa por lá com frequência já sabe que a resposta é sim. A Terceira Ponte também passou por obras, foi ampliada e passará a contar com mais faixas, sendo uma delas destinada a ônibus, táxis, veículos de emergência e motocicletas. Anteriormente, a ponte tinha quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. Agora, ela passa a ter seis, três no sentido Vitória e três no sentido Vila Velha. 

Motos vão circular entre os carros?

Como dito na resposta acima, as motos vão ter uma faixa específica na Terceira Ponte, junto aos ônibus e táxis. Quem andar fora dessa faixa, num primeiro momento, não será penalizado. No início, o governo pretende apostar em ações para orientar os motociclistas a usarem a faixa exclusiva ao invés do “corredor” (espaço entre veículos no trânsito).

LEIA MAIS SOBRE A TERCEIRA PONTE

Como fica o trânsito em Vila Velha na saída da Terceira Ponte

Ciclovia da Terceira Ponte: leitores opinam se Cartão GV deve ou não ser exigido

Terceira Ponte: MPES dá prazo para governo definir ações após saída da Rodosol

Ciclovia da Terceira Ponte terá acesso liberado e sem Cartão GV

Índice de suicídios zera na Terceira Ponte após instalação de grade em ciclovia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados