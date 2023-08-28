Terceira Ponte: tudo o que você precisa saber sobre ciclovia e novas faixas

Terceira Ponte já com a Ciclovia da Vida nas laterais. Crédito: Ricardo Medeiros

Correção A versão inicial desta reportagem dizia erroneamente que carros por aplicativos estão autorizados a passar pela faixa exclusiva. Essa parte da via fica restrita a ônibus, táxis e motos. A informação foi corrigida.

A Gazeta reuniu os principais questionamentos sobre o funcionamento das duas estruturas, inauguradas neste domingo (27). Um dos mais tradicionais cartões–postais do Espírito Santo, a Terceira Ponte passou por alterações visando melhorar aspectos de mobilidade. Além da construção da Ciclovia da Vida Detinha Son , a ponte em si foi ampliada e vai ganhar mais uma faixa de rolamento em cada sentido. E, como em toda mudança, algumas dúvidas aparecem. Por isso,reuniu os principais questionamentos sobre o funcionamento das duas estruturas, inauguradas neste domingo (27).

Em uma live transmitida no último dia 15 pelo site A Gazeta, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno , falou sobre o que muda no acesso, no funcionamento e sobre algumas regras de circulação.

Precisa do Cartão GV para acessar a ciclovia?

Nos primeiros 45 a 60 dias, não . De acordo com o secretário, logo no início do período de funcionamento, é possível que muitas pessoas passem pela ciclovia para conhecer. Despois, há previsão é de que será necessário usar o Cartão GV (o mesmo usado no Sistema Transcol). Não haverá, no entanto, uma cobrança e nenhum débito será feito no cartão.

Terá um horário limite para acessar a ciclovia?

Sim. Um portão ficará aberto das 5h30 até às 22h30. O período em que o acesso estará fechado servirá para que sejam feitas manutenções e limpezas, além de ser uma questão de segurança.

Motos, skates e patinetes elétricos poderão circular na ciclovia?

As regras seguirão o Código Brasileiros de Trânsito (CTB) e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). De acordo com a resolução 996/2023 do Contran , skates e patinetes elétricos podem andar na ciclovia. Já bicicletas, somente as de propulsão humana, que são aquelas onde um há um motor para dar uma força, mas que é acionado ao pedalar. Esses meios de transporte têm velocidade limitada a 32 Km/h. Além, claro, das bikes tradicionais. Motos elétricas não poderão ir pela ciclovia.

E a pé, pode passar pela ciclovia?

Não. Mesmo quando for necessário o uso do cartão, o espaço é destinado a ciclistas e demais usuários de meios de transporte permitidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. Inicialmente, ações para informar, como placas, serão instaladas na entrada. Com base em fiscalização de videomonitoramento, o governo pretende avaliar se ações adicionais serão necessárias para que as pessoas não façam o trajeto a pé.

Mas se o cansaço bater, não tem problema descer da bicicleta e empurrar. "Aí faz parte do processo da bicicleta. O ideal é que não, mas faz parte. É por isso, também, que a ciclovia tem sentido único", disse Damasceno na live. As medidas da ciclovia, que tem 3 metros de largura, levam em consideração essa possibilidade, segundo o secretário.

Quanto tempo leva para realizar o trajeto?

Isso, obviamente, depende de quem pedala. Nos testes realizados pela equipe do governo, estima-se que o trajeto dure, em média, de 10 a 15 minutos. Isso se for feito sem parar. Um dos atrativos da ciclovia é o mirante. "Quem pedala mais, (faz o percurso) em 15 minutos sem parar no mirante", estima Fábio. "Vai ter a paradinha do mirante, com certeza, porque vale a pena. É lindo demais. A vista é maravilhosa dos dois lados", destacou.

A ciclovia vai ser administrada por uma empresa?

Mesmo que pareça apenas uma questão burocrática, quem administra a via pode, sim, fazer diferença no uso. Durante muitos anos, a Terceira Ponte foi administrada pela Rodosol. Essa concessão, no entanto, termina em dezembro. A ciclovia, inicialmente, vai ser gerida pelo governo do Estado. Assim como já há um estudo para uma nova concessão da Terceira Ponte, a parte destinada às bikes também pode ficar a cargo de uma empresa privada.

O que vai acontecer com o Bike GV?

Para essa pergunta ainda não há uma resposta definitiva. Com a Ciclovia da Vida e a inauguração do Aquaviário — em funcionamento desde o último dia 21 e que conta com um bicicletário —, a Semobi informou que vai avaliar o uso do serviço utilizado para transportar ciclistas entre Vitória e Vila Velha. Por enquanto, ele segue funcionando sem nenhuma mudança.

A Terceira Ponte também foi alterada?

Quem passa por lá com frequência já sabe que a resposta é sim. A Terceira Ponte também passou por obras, foi ampliada e passará a contar com mais faixas, sendo uma delas destinada a ônibus, táxis, veículos de emergência e motocicletas. Anteriormente, a ponte tinha quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. Agora, ela passa a ter seis , três no sentido Vitória e três no sentido Vila Velha.

Motos vão circular entre os carros?