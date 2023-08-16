Ciclovia da Terceira Ponte: leitores opinam se Cartão GV deve ou não ser exigido

CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória Crédito: Divulgação | GVBus

O acesso gratuito à ciclovia da Terceira Ponte, com inauguração marcada para o dia 27 deste mês , será livre nos primeiros 45 a 60 dias – ou seja, sem a necessidade de apresentar o Cartão GV, como anteriormente divulgado pelo Governo do Estado. A informação foi dada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, durante uma live em A Gazeta nesta terça-feira (15).

Após o prazo estipulado, o governo estadual vai fazer uma reavaliação sobre a necessidade do uso do Cartão GV, como forma de controlar o acesso. Importante lembrar que a entrada no local será sempre gratuita, mesmo que o cartão passe a ser exigido.

No perfil da Gazeta no Instagram, os leitores foram estimulados a se manifestar sobre a necessidade ou não do cartão para circular pela nova ciclovia. Confira algumas posições abaixo:

Qual o intuito de pedir o cartão se não vai ter cobrança? (Juliana R. Da Costa)

Não, até mesmo porque a ponte é um ponto turístico do ES. Quem vem de fora quer aproveitar esse passeio vai ter que fazer uma processo muito longo. (Matheus Gomes)

Se for pela segurança, teria que ter um cadastro mais complexo, porque cartão qualquer um faz com qualquer CPF kkk (Stella Telles Kohler)

Claro que não. Palhaçada. Se eu chegar lá na subida da ponte e ver se esqueci meu cartão? Como faz? Eu sei que não vai ser cobrado, é apenas pra registro e segurança dos usuários. Mas e se acontecer de a pessoa não ter o cartão? (Dayana Santos)

Acho que tem que ter um controle de acesso sim, e será gratuito, não tem porque não colocar. Os carros já tem esse controle por câmeras, não vejo o porquê de não ter controle de acesso também pela bike. (Leonardo Silva Coutinho)

Eu acho horrível ter que bater cartão lá, afinal eu saio de casa com a bike e mais nada, ter que carregar um cartão é um saco. (Aucimar Santos)

Eu acho que não deve ser exigido, pra facilitar o trânsito de turistas pra ciclovia. (Beth Dietze Gomes)

Não deveria! Podem fazer o controle, contagem, fiscalização e vigilância por câmeras, assim penso! (Leonardo da Costa Barreto)

Não vejo necessidade, mesmo sendo gratuito, até porque... vai que um dia vc está pedalando com os amigos e só você esqueceu o bendito CartãoGV... Aí vai ficar igual no filme da década de 90 "esqueceram de mim" seus amigos indo e você ficando kkkkkkk (Hudson Barreto)