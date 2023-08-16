Ciclovia da Terceira Ponte terá acesso liberado e sem Cartão GV

Rampa de acesso à Ciclovia da Vida naTerceira Ponte sentido Vitória a Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

"Neste primeiro momento, nós não vamos ter nenhum tipo de restrição de acesso. O que vamos ter? Um sistema de videomonitoramento, vai ter sonorização, captura de imagens, biometria, enfim. Estamos adotando algumas tecnologias. Vamos estar ligados com nossas forças de segurança e teremos pessoas orientando. É melhor orientar do que ter essa barreira, porque podemos ter filas, congestionamentos. As pessoas vão querer conhecer”, informou.

"Nos primeiros 45, 60 dias, nós vamos ter nenhum tipo de barreira e vamos avaliar como se dará o uso. Esperamos um tempo de adaptação" Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Damasceno pontuou que a entrada no local será gratuita para os usuários e que, após o prazo estipulado, haverá uma reavaliação sobre a necessidade do Cartão GV. Ele ainda afirmou que não haverá, neste momento, alterações no Bike GV – serviço especial do Sistema Transcol para transportar ciclistas e suas bicicletas entre as cidades de Vitória e Vila Velha.

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O secretário também destacou que os portões que dão acesso à Ciclovia da Vida vão ficar abertos das 5h30 às 22h30, diariamente. Segundo ele, um dos principais motivos para o horário de funcionamento é a segurança do local. "Até porque tem um processo de manutenção, limpeza... precisamos desse período", avaliou.

Inauguração

A expansão da Terceira Ponte, incluindo a Ciclovia da Vida, vai ser inaugurada no dia 27 de agosto. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.

Contagem regressiva! Dia 27 de agosto vamos inaugurar a Ciclovia da Vida e a expansão da Terceira Ponte!

? 8h: Pedalaço pela Paz - Praça do Papa

? 17h: Espetáculo Luzes Pela Vida - Cais das Artes

Participe conosco deste novo momento da mobilidade urbana da Grande Vitória! ??‍♀️ — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 15, 2023