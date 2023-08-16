Ciclovia da Terceira Ponte terá acesso liberado e sem Cartão GV

O acesso à ciclovia da Terceira Ponte, cuja inauguração foi marcada para acontecer no dia 27 deste mês, será livre nos primeiros 45 a 60 dias – ou seja, sem a necessidade de apresentar o Cartão GV, como anteriormente divulgado pelo Governo do Estado. A informação foi dada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, durante uma live em A Gazeta nesta terça-feira (15).
"Neste primeiro momento, nós não vamos ter nenhum tipo de restrição de acesso. O que vamos ter? Um sistema de videomonitoramento, vai ter sonorização, captura de imagens, biometria, enfim. Estamos adotando algumas tecnologias. Vamos estar ligados com nossas forças de segurança e teremos pessoas orientando. É melhor orientar do que ter essa barreira, porque podemos ter filas, congestionamentos. As pessoas vão querer conhecer”, informou.
"Nos primeiros 45, 60 dias, nós vamos ter nenhum tipo de barreira e vamos avaliar como se dará o uso. Esperamos um tempo de adaptação"
Damasceno pontuou que a entrada no local será gratuita para os usuários e que, após o prazo estipulado, haverá uma reavaliação sobre a necessidade do Cartão GV. Ele ainda afirmou que não haverá, neste momento, alterações no Bike GV – serviço especial do Sistema Transcol para transportar ciclistas e suas bicicletas entre as cidades de Vitória e Vila Velha.
Reveja a live
O secretário também destacou que os portões que dão acesso à Ciclovia da Vida vão ficar abertos das 5h30 às 22h30, diariamente. Segundo ele, um dos principais motivos para o horário de funcionamento é a segurança do local. "Até porque tem um processo de manutenção, limpeza... precisamos desse período", avaliou.
Inauguração
A expansão da Terceira Ponte, incluindo a Ciclovia da Vida, vai ser inaugurada no dia 27 de agosto. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.
Em vídeo, o chefe do Executivo convoca ciclistas para uma concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, às 8h. De lá, o governador segue com o grupo pela Ciclovia da Vida até Vila Velha, retornando depois para Vitória, também pela nova estrutura, de volta à Praça do Papa.