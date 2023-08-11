Vai acabar? Governo do ES vai definir futuro do Bike GV

Ônibus do Bike GV: passagem custa metade da tarifa do Transcol Crédito: Helio Filho/ Governo do ES

Criado há quase 10 anos, o Bike GV, serviço especial do Sistema Transcol para transportar ciclistas e suas bicicletas entre as cidades de Vitória e Vila Velha, pode deixar de existir após a inauguração da ciclovia da Terceira Ponte e do novo Aquaviário, neste mês. O governo do Espírito Santo ainda vai definir o futuro do serviço nos ônibus.

O Aquaviário, que será inaugurado no dia 20 , vai ter espaço nos barcos para transportar bicicletas. Além disso, com a inauguração da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, os ciclistas teriam mais uma opção de locomoção entre os municípios.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que vai "avaliar o uso do Bike GV após a inauguração da Ciclovia da Vida e do Aquaviário para, a partir das informações, compreender e ajustar a demanda e oferta do serviço".

O Bike GV é operado desde novembro de 2013 pela linha 400 do Sistema Transcol. Dois ônibus fazem o trajeto, com mecanismo especial para fixar 20 bicicletas. A passagem custa R$ 2,25, metade do valor da tarifa.