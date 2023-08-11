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Mobilidade

Vai acabar? Governo do ES vai definir futuro do Bike GV

Serviço de ônibus que transporta ciclistas e suas bicicletas entre Vitória e Vila Velha pode deixar de existir após inauguração do aquaviário e da ciclovia da Terceira Ponte
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 ago 2023 às 19:16

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 19:16

Ônibus do Bike GV
Ônibus do Bike GV: passagem custa metade da tarifa do Transcol Crédito: Helio Filho/ Governo do ES
Criado há quase 10 anos, o Bike GV, serviço especial do Sistema Transcol para transportar ciclistas e suas bicicletas entre as cidades de Vitória e Vila Velha, pode deixar de existir após a inauguração da ciclovia da Terceira Ponte e do novo Aquaviário, neste mês. O governo do Espírito Santo ainda vai definir o futuro do serviço nos ônibus. 
O Aquaviário, que será inaugurado no dia 20, vai ter espaço nos barcos para transportar bicicletas. Além disso, com a inauguração da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, os ciclistas teriam mais uma opção de locomoção entre os municípios. 
Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que vai "avaliar o uso do Bike GV após a inauguração da Ciclovia da Vida e do Aquaviário para, a partir das informações, compreender e ajustar a demanda e oferta do serviço".

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O Bike GV é operado desde novembro de 2013 pela linha 400 do Sistema Transcol. Dois ônibus fazem o trajeto, com mecanismo especial para fixar 20 bicicletas. A passagem custa R$ 2,25, metade do valor da tarifa. 
O horário de funcionamento é das 6h às 23h, nos dias úteis, e de 6h às 20h30 aos sábados, domingos e feriados. O Bike GV tem dois pontos de embarque e desembarque: um na rua lateral ao Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, e outro na Praça do Cauê, em Vitória.

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