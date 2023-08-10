Aquaviário: Casagrande promete inauguração no dia 20 de agosto

A inauguração do aquaviário será no dia 20 de agosto, segundo o governador Renato Casagrande, em anúncio feito nas redes sociais, nesta quinta-feira (10). Na última quarta (9), o chefe do Executivo capixaba estadual havia afirmado que a obra seria entregue antes das intervenções na Terceira Ponte.
O segundo barco do aquaviário chegou ao Espírito Santo em meados de julho, quando o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, que a passarela que liga a estação da Prainha, em Vila Velha, até os barcos já havia sido instalada e faltavam poucos ajustes para o ponto de embarque e desembarque ser finalizado.
A previsão do governo do Estado é iniciar as atividades com duas embarcações, que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e disponibilizado à população sem cobrança adicional.
O terceiro barco estava sendo fabricado em Valença, também na Bahia, com previsão de chegar em breve ao Estado. Não há atualizações no momento.
As novas faixas da ampliação da Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida também têm entrega prevista para agosto. A previsão é que a ampliação contribua para melhorar o fluxo de veículos, pois a capacidade de trânsito da ponte está sendo aumentada em torno de 40%.