Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança e lazer

Obra para conter rochas na Pedra da Cebola é concluída em Vitória

Um relatório feito pela Defesa Civil indicou que havia risco de desabamento; foram instaladas telas de aço de alta resistência e construídas estruturas que impedem desprendimento das pedras
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 ago 2023 às 11:12

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 11:12

Parque Pedra da Cebola, em Vitória, deixou de ter canteiro de obras
Parque Pedra da Cebola, em Vitória, deixou de ter canteiro de obras Crédito: Ricardo Medeiros
A obra de contenção de rochas no Parque Pedra da Cebola, em Vitória, foi concluída meses antes do prazo estipulado inicialmente, segundo a prefeitura. Um relatório feito pela Defesa Civil indicou que havia risco de desabamento. Foram instaladas telas de aço de alta resistência e houve a construção de contrafortes – estruturas de concretos que impedem o desprendimento das pedras, no valor total de R$ 1,6 milhão.
Ao todo, foram quatro meses de obras. O contrato havia sido assinado em março de 2023, com um prazo de até um ano para a conclusão dos reparos – os trabalhos foram iniciados em abril. Apesar do prazo, a expectativa da prefeitura era terminar as obras em até seis meses – em outubro – as intervenções terminaram dois meses antes.

R$ 1.687.431,98

Foi o investimento da Prefeitura de Vitória na contenção de rochas na Pedra da Cebola
O laudo de risco, que a reportagem de A Gazeta teve acesso com exclusividade em novembro de 2022, revelou que o grau de ameaça era de número 4, o maior em uma escala técnica. A falha estava em um paredão rochoso, próximo ao campo gramado do parque, onde animais de estimação, corredores e ciclistas passam.

Obra concluída no Parque Pedra da Cebola, em Vitória

A denúncia sobre o problema foi feita em novembro e 2019, após o deslizamento de pequenas rochas. A interdição, no entanto, ocorreu quase três anos após a primeira reclamação. Segundo a prefeitura, foram instaladas placas e um tipo de cerca para evitar aproximação das pessoas.
O Parque Municipal Pedra da Cebola foi criado em novembro de 1997, na região norte da cidade, e é frequentado diariamente pela população residente nos bairros de seu entorno: Jardim da Penha; Mata da Praia; Boa Vista; República e Morada de Camburi. Até o ano de 1978 a área era uma pedreira, que deixou um paredão de rochas fraturadas com as explosões.
Obra para conter rochas na Pedra da Cebola é concluída em Vitória

Veja Também

Rua da Lama: como fica o trânsito com inauguração do polo gastronômico

Quando fica pronto? Confira mapa e prazos de obras na Grande Vitória

Prédio centenário no Centro é demolido para dar lugar a comércio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Bairro Jardim da Penha Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Segurança Obras Mata da Praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados