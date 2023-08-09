Obra para conter rochas na Pedra da Cebola é concluída em Vitória

Parque Pedra da Cebola, em Vitória, deixou de ter canteiro de obras Crédito: Ricardo Medeiros

A obra de contenção de rochas no Parque Pedra da Cebola, em Vitória , foi concluída meses antes do prazo estipulado inicialmente, segundo a prefeitura. Um relatório feito pela Defesa Civil indicou que havia risco de desabamento. Foram instaladas telas de aço de alta resistência e houve a construção de contrafortes – estruturas de concretos que impedem o desprendimento das pedras, no valor total de R$ 1,6 milhão.

Ao todo, foram quatro meses de obras. O contrato havia sido assinado em março de 2023, com um prazo de até um ano para a conclusão dos reparos – os trabalhos foram iniciados em abril. Apesar do prazo, a expectativa da prefeitura era terminar as obras em até seis meses – em outubro – as intervenções terminaram dois meses antes.

R$ 1.687.431,98 Foi o investimento da Prefeitura de Vitória na contenção de rochas na Pedra da Cebola

O laudo de risco, que a reportagem de A Gazeta teve acesso com exclusividade em novembro de 2022 , revelou que o grau de ameaça era de número 4, o maior em uma escala técnica. A falha estava em um paredão rochoso, próximo ao campo gramado do parque, onde animais de estimação, corredores e ciclistas passam.

Obra concluída no Parque Pedra da Cebola, em Vitória

A denúncia sobre o problema foi feita em novembro e 2019, após o deslizamento de pequenas rochas. A interdição, no entanto, ocorreu quase três anos após a primeira reclamação. Segundo a prefeitura, foram instaladas placas e um tipo de cerca para evitar aproximação das pessoas.

O Parque Municipal Pedra da Cebola foi criado em novembro de 1997, na região norte da cidade, e é frequentado diariamente pela população residente nos bairros de seu entorno: Jardim da Penha; Mata da Praia; Boa Vista; República e Morada de Camburi. Até o ano de 1978 a área era uma pedreira, que deixou um paredão de rochas fraturadas com as explosões.