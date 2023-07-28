Obras de revitalização da Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Rua da Lama , em Jardim da Penha , está ganhando novo visual, com a finalização das obras do novo Polo Gastronômico de Vitória. Mas, com a instalação dos novos pisos e a pintura do trecho de cerca de 200 metros da via que será destinado a pedestres surge a dúvida: como vão ficar o trânsito e o estacionamento na região?

Com a finalização das obras, prevista para setembro, de fato vão ocorrer mudanças na região. Será proibido o estacionamento em um trecho do polo na Avenida Anísio Fernandes Coelho, que vai da rua Tupinambás até o entroncamento com a Avenida Alziro Zarur.

Também não será permitido estacionar na Rua Carijós, outro trecho que também vai receber o piso especial, pintado de vermelho, para delimitar o espaço do Polo Gastronômico. Na área de lazer, também será proibida a circulação de veículos em um período do dia, para priorizar os pedestres. Mas esse horário ainda não foi definido pela Prefeitura de Vitória

A obra atualmente está 70% concluída, encontrando-se em fase final de acabamento do piso. Serão instalados ainda bancos, luminárias e delimitadores de tráfego, além de pergolados (estruturas decorativas em madeira).

Segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, nesse trecho do polo gastronômico a rua estará no mesmo nível das calçadas e do canteiro central e o caminho a ser percorrido pelos veículos será delimitado com balizadores. “Será um trecho de tráfego calmo, de baixa velocidade”, detalha.

Your browser does not support the audio element. Rua da Lama como fica o trânsito com inauguração do polo gastronômico

O calçadão para pedestres terá 3,8 metros, em ambos os lados da via, revestidos com granito natural. As vias onde os carros vão passar terão, em cada sentido, 3,5 metros de largura, revestidas com piso intertravado de cor vermelha. A Rua da Lama terá nova iluminação, fiação subterrânea e implantação de câmeras de videomonitoramento, além de paraciclos – suporte para estacionamento de bicicletas.

A ampliação do canteiro central vai criar áreas de convívio e disponibilizar espaço para feirinhas e atividades culturais, segundo a prefeitura. Serão implantados ainda novos mobiliários urbanos, com bancos e pergolados. A Rua da Lama receberá, ainda, mudança no paisagismo, com o plantio de novas árvores.

Obras de revitalização da Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Para os caminhões que precisam parar na região para abastecer os bares, foram delimitados dois pontos de recuo para carga e descarga: um na Avenida Anísio Fernandes Coelho e outro na Rua Carijós.

O horário em que a rua será destinada aos pedestres ainda está sendo definido pela prefeitura. Mas, segundo o secretário Gustavo Perin, a ideia é que seja semelhante à Rua de Lazer, na Praia do Canto. Lá, o trânsito é interrompido das 22h às 6h. A intenção é que o tráfego de veículos possa ser interrompido mais cedo, no polo gastronômico de Jardim da Penha, em fins de semana e eventos que venham a ser realizados no local.

O secretário de Obras informa que foram feitos estudos que não apontam impacto no trânsito da região, visto que o tráfego pode ser desviado para as ruas adjacentes sem prejuízo aos moradores, inclusive nos trajetos de ônibus.

Revitalização da Rua da Lama

Impactos

A cozinheira Lucimar Silva contou, em entrevista à TV Gazeta, que o movimento na Rua da Lama caiu com a intensificação das obras. Tanto que a produção para abastecer a cozinha onde ela trabalha, durante a noite, diminuiu nos últimos meses.

Mas Lucimar diz ter expectativa de que a clientela retorne após o fim das obras. “Se o movimento voltar, será bom para todo mundo. Por isso, a gente está querendo que a obra acabe logo”, frisa a cozinheira.

Vendedora em uma loja de roupas, Selma Ribeiro disse que o movimento de clientes circulando pela Rua da Lama caiu, durante as obras. Diante disso, a alternativa encontrada por ela para mostrar as novidades e atrair consumidores é usar as redes sociais e aplicativos de mensagem.