Aquaviário, Ciclovia da Terceira Ponte, Contorno do Mestre Álvaro e Polo Gastronômico da Rua da Lama: obras em andamento Crédito: JV Andrade/Ales, Ricardo Medeiro, Hélio Filho/Secom e Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Quando fica pronto? Confira mapa e prazos de obras na Grande Vitória

Para os próximos anos, uma série de obras que estão sendo planejadas e realizadas pelos governos federal e estadual e pelas prefeituras prometem mudar o visual da Grande Vitória , além de melhorar a mobilidade urbana, ampliar o atendimento médico e até criar novas opções de lazer.

Entre as intervenções para a melhoria no trânsito, estão ampliação de ponte, construção de mergulhões e viadutos, criação de corredor exclusivo para ônibus e novas ciclovias. No lazer, há a construção de mercados municipais, revitalização de orlas e centros gastronômicos e ainda obras importantes para a cultura.

Mas que obras são essas e qual é o prazo para que fiquem prontas? A Gazeta traz a seguir um mapa com 25 intervenções previstas ou já em andamento, incluindo detalhes como valores do investimento e datas programadas para a conclusão.

Confira no mapa a localização e o andamento das obras na Grande Vitória

Navegue pelo mapa e clique em cada ícone para saber mais detalhes sobre as intervenções.

As obras

GRANDE VITÓRIA

Estação do Aquaviário na Prainha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Aquaviário



Prazo: agosto de 2023

agosto de 2023 Investimento: R$ 6 milhões



R$ 6 milhões A previsão do governo do Estado é iniciar as atividades com duas embarcações que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e disponibilizado à população sem cobrança adicional.

Realização: Governo do Estado

Ampliação e ciclovia da Terceira Ponte

Prazo: entrega em agosto de 2023



entrega em agosto de 2023 Investimento: R$ 180 milhões



R$ 180 milhões Serão inauguradas as novas faixas da ampliação da Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida. A previsão é que a ampliação contribua para melhorar o fluxo de veículos, pois a capacidade de trânsito da ponte está sendo aumentada em torno de 40%.



Realização: Governo do Estado

VITÓRIA

Obra parada do Cais das Artes Crédito: Carlos Alberto Silva

Cais das Artes

Prazo: até 2026



até 2026 Investimento: R$ 163.559.665,12 para finalizar a obra (antes da paralisação, a obra já teve investimento de R$ 132 milhões)



R$ 163.559.665,12 para finalizar a obra (antes da paralisação, a obra já teve investimento de R$ 132 milhões) Depois de oito anos parado por questão judicial, o projeto está sendo retomado e contempla a execução de museu e teatro, na Enseada do Suá, em Vitória. Os dois edifícios compõem o conjunto arquitetônico do Cais das Artes, idealizado pelo arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha.

Realização: Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).



Teatro Carlos Gomes

Prazo: final de 2025



final de 2025 Investimento: R$ 20 milhões



R$ 20 milhões O projeto contempla obras de melhoria geral na edificação, localizada no Centro de Vitória, como tratamento acústico, climatização, instalações, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, equipamentos de segurança; acessibilidade aos diferentes níveis do teatro, inclusive palco; um café no salão superior aberto ao público e restauro dos elementos arquitetônicos e ornamentais do local. O teatro foi fechado em dezembro de 2017 por problemas no ar-condicionado e no telhado. Depois de passar por reparos, chegou a ser reaberto, no improviso, para eventos de setembro a dezembro de 2018.



Realização: Governo do Estado

Rua da Lama

Prazo: setembro de 2023



setembro de 2023 Investimento: R$ 4,5 milhões



R$ 4,5 milhões A obra está na fase final de acabamentos do piso, instalação de bancos, luminárias e delimitadores de tráfego. As intervenções ocorrem em um trecho da Avenida Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós, em Jardim da Penha, incluindo pistas de rolamentos de veículos, canteiro central e calçadas.

Realização: Prefeitura de Vitória



Curva da Jurema

Prazo: dezembro de 2023



dezembro de 2023 Investimento: R$ 4,9 milhões



R$ 4,9 milhões A obra contempla a remodelação das áreas de estacionamento, totalizando 240 vagas, incluindo as destinadas a idosos e pessoas com deficiência, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de trânsito. Prevê também o alargamento e a instalação de novo piso no calçadão e na ciclovia, criação de novas áreas de paisagismo e melhoria das já existentes.

Realização: Prefeitura de Vitória



Orla Noroeste

Prazo: setembro de 2024



setembro de 2024 Investimento: R$ 96 milhões



R$ 96 milhões A primeira fase da obra, de São Pedro até a Ilha das Caieiras, está 42% concluída. Estão em construção: estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, decks, arquibancadas alagáveis, rampas e cinco atracadouros. A região será beneficiada ainda com a construção do Centro de Pescado, anexo do Museu do Pescador, da Praça do Caboré, de queimadores de mariscos, de área de manutenção de barcos, da praça da quadra e da Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.



Realização: Prefeitura de Vitória

Mergulhão de Camburi

Prazo: licitação prevista até dezembro de 2023



licitação prevista até dezembro de 2023 Investimento: valor não definido



valor não definido O mergulhão entre a Avenida Dante Michelini e a Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, está em fase de estudo de mobilidade urbana na Prefeitura de Vitória. O anteprojeto foi concluído e o edital de licitação sairá até dezembro de 2023.



Realização: Prefeitura de Vitória

Mergulhão da Avenida Adalberto Simão Nader

Prazo: sem prazo de início



sem prazo de início Investimento: ainda não há valor definido



ainda não há valor definido O mergulhão entre as Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader está em fase de estudo de mobilidade urbana.



Realização: Prefeitura de Vitória

Restaurante Popular

Prazo: ainda não definido

ainda não definido Investimento: R$ 3,7 milhões

R$ 3,7 milhões A licitação para retomada do restaurante popular, na Ilha de Santa Maria, está em andamento. O local vai atender 2.100 pessoas por dia, no almoço e no jantar, ao custo de R$ 1 cada refeição. A Prefeitura de Vitória diz que, antes da conclusão da licitação, não há como definir data para início das intervenções. Após ordem de serviço, serão oito meses de obras.



Realização: Prefeitura de Vitória

Mercado da Capixaba

Prazo: segundo semestre de 2024



segundo semestre de 2024 Investimento: R$ 8,9 milhões



R$ 8,9 milhões A estrutura do prédio do Mercado, no Centro de Vitória, está sendo restaurada. Em seguida, será iniciada a transformação da Rua Araribóia em via de pedestres. Obra atingiu 40% de andamento.



Realização: Prefeitura de Vitória

VILA VELHA

Corredor Verde



Prazo: início de 2025



início de 2025 Investimento: R$ 34,3 milhões



R$ 34,3 milhões O corredor verde abrange seis bairros: Santa Mônica, Soteco, Cocal, Glória, Divino Espírito Santo e Praia das Gaivotas, com obras de calçamento, recapeamento, sinalização e ciclovias. Serão 17 ruas contempladas, com um total de 11 quilômetros.

Realização: Prefeitura de Vila Velha



Viaduto Darly Santos



Prazo: 2º semestre de 2024



2º semestre de 2024 Investimento: R$ 34,5 milhões



R$ 34,5 milhões Serão construídos dois viadutos para melhorar o trânsito na região. O primeiro estará localizado no entroncamento da ES 471 (Corredor Leste-Oeste), com 143 metros, e o segundo, no entroncamento da ES 060 (acesso à Darly Santos), com 79 metros. Os projetos e as licenças estão prontos e as obras começaram em julho. A primeira etapa foi a cravação das estacas pré-moldadas.

Realização: DER-ES (Governo do Estado)



Avenida Carlos Lindenberg



Prazo: ainda não há



ainda não há Investimento: não foi detalhado



não foi detalhado A licitação do corredor exclusivo de ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e de Jardim América, em Cariacica, está prevista para o segundo semestre. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e construção de duas alças na Segunda Ponte. Informações dos projetos, prazos e valores serão detalhados com as licitações.

Realização: DER-ES (Governo do Estado)



SERRA

Obra da rotatória do Ó Crédito: Edson Reis/PMS

Rotatória do Ó

Prazo: agosto de 2023



agosto de 2023 Investimento: R$ 68 milhões



R$ 68 milhões A construção do novo anel viário em Laranjeiras prevê uma via expressa para ônibus, ciclovia e três mergulhões para melhorar o fluxo entre bairros como Morada de Laranjeiras, Laranjeiras, Feu Rosa, Jacaraípe, Manguinhos e outros. A obra está 90% concluída.



Realização: Prefeitura da Serra

Binário da Avenida Norte Sul

Prazo: dezembro de 2023

dezembro de 2023 Investimento: R$ 80 milhões



R$ 80 milhões A obra do Binário da Norte Sul pretende mudar o trecho da avenida para mão única, com o intuito de melhorar o trânsito no local. As obras vão da entrada da Arcelor Mittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento com a rodovia ES 010, no sentido Vitória a Serra. As intervenções nas Avenidas Norte Sul e Lourival Nunes estão previstas para serem iniciadas em três meses. Serão feitas preferencialmente no turno noturno, com interdições de faixas, sem atrapalhar o fluxo completo de veículos.



Realização: Prefeitura da Serra

Escola Aristóbulo Barbosa Leão

Prazo: julho 2024



julho 2024 Investimento: R$ 31 milhões



R$ 31 milhões As obras de reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão seguem em andamento. Atualmente, estão sendo instaladas as telhas na cobertura, as paredes de drywall e a estrutura da rampa de concreto armado.

Realização: DER-ES (Governo do Estado)



Contorno de Jacaraípe

Prazo para conclusão: 2º semestre de 2024

2º semestre de 2024 Investimento: R$ 108 milhões



R$ 108 milhões O trecho compreendido entre a Avenida Minas Gerais e o bairro Nova Almeida terá 8,5 quilômetros de extensão e vai contar com três faixas por pista, além de ciclovia e calçada.

Realização: Governo do Estado



Novo Terminal de Carapina

Prazo: ainda não há



ainda não há Investimento: não foi detalhado



não foi detalhado O edital do novo Terminal de Carapina, que será maior do que o atual, será publicado após a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro.

Realização: Governo do Estado.



Contorno do Mestre Álvaro

Prazo: até dezembro de 2023



até dezembro de 2023 Investimento: R$ 500 milhões



R$ 500 milhões A nova estrada que vai ligar a BR 101, na região de Chapada Grande, ao Contorno de Vitória, na altura do km 275, próximo ao Condomínio Alphaville, já está 82% finalizada, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em execução, estão os serviços de terraplenagem das alças das interseções dos viadutos, execução da mesoestrutura e superestrutura, pavimentação dos acessos e finalização da construção das obras das vias elevadas.



Realização: Governo federal

CARIACICA

Nova Orla de Cariacica: deques começam a ser construídos Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Nova Orla de Cariacica

Prazo: dezembro de 2023



dezembro de 2023 Investimento: R$ 33 milhões



R$ 33 milhões A obra de um trecho de 2 quilômetros, na região de Porto de Santana, inclui mirante, ciclovia, alargamento de calçadão e 5 mil metros quadrados de passarelas sobre o mar, além de píeres. O espaço também vai ter iluminação em LED, playground, academia popular e pista de skate.

Realização: Prefeitura de Cariacica



Viaduto da BR 262

Prazo: 18 meses a partir do início de 2024



18 meses a partir do início de 2024 Investimento: R$ 48 milhões



R$ 48 milhões Será construído um viaduto entre as entradas do Estádio Kleber Andrade e a Avenida Expedito Garcia para melhorar o trânsito na região. A ordem de serviço já foi dada. Mas a empresa ainda tem seis meses para apresentar o projeto executivo, que precisa ser aprovado antes de começarem as intervenções de fato, o que está previsto para o início do próximo ano.



Realização: Prefeitura de Cariacica

Mercado Municipal

Prazo: segundo semestre de 2024



segundo semestre de 2024 Investimento: R$ 9 milhões



R$ 9 milhões Em obras em Itacibá, o mercado municipal de Cariacica recebeu o nome dos soldados da PM Celini e Ferrani, mortos em uma emboscada em 2022. O espaço será destinado para fomentar a economia, o turismo e a gastronomia e vai contar com boxes para comercialização de produtos variados, duas praças de alimentação, três restaurantes e espaço para convivência.



Realização: Prefeitura de Cariacica

Hospital Geral de Cariacica

Prazo: segundo semestre de 2025



segundo semestre de 2025 Investimento: R$ 209 milhões



R$ 209 milhões O hospital está em obras no bairro Campo Belo. A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no pronto-socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e nas clínicas médicas e cirúrgicas.



Realização: Governo do Estado

VIANA