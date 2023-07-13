Governo do ES lança pacote de obras com escolas e rodovias; veja lista

O governo do Estado lança nesta sexta-feira (13) um pacote de obras que vai contemplar 35 municípios capixabas. O investimento, que promete superar R$ 1,5 bilhão, prevê implantação e recuperação de rodovias, reformas e construção de escolas e a retomada do projeto do Cais das Artes, em Vitória.
Única intervenção programada para a Capital, a obra do Cais das Artes está parada há oito anos e será retomada após acordo judicial. A previsão é de um aporte de R$ 183 milhões para o término do centro cultural, que já consumiu outros R$ 132 milhões até o momento.
Nesta sexta, o governador Renato Casagrande (PSB) vai divulgar editais para novas obras e também dar ordem de serviço para projetos em estágio mais avançado. Confira a lista:
- Águia Branca x São Gabriel da Palha - Elaboração do estudo técnico preliminar e anteprojeto de engenharia para trecho entre os municípios
- Alfredo Chaves - Construção da sede do 3º pelotão da 10ª Companhia Independente da PM
- Baixo Guandu - Polo industrial do município
- Cachoeiro de Itapemirim - Contorno de São Joaquim e Ponte sobre o Rio Castelo, na localidade de Duas Barras
- Cariacica - Contenção da Rodovia Leste-Oeste, em Campo Belo II; e construção da delegacia Jardim América
- Castelo, Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo - Reabilitação de trechos das rodovias ES 166, ES 472 e ES 289
- Colatina, Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu e Santa Maria de Jetibá - Restauração do pavimento e conservação das rodovias ES 080, ES 164 e ES 355; implantação da rodovia ES 261 (Caldeirão x Várzea Alegre)
- Conceição da Barra - Reforma e ampliação das escolas José Carlos Castro e Augusto de Oliveira
- Guarapari - Reabilitação das rodovias ES 481 (Lameirão x Contorno de Guarapari) e ES 060 (Amarelos x Rodovia do Sol)
- Iúna e Ibitirama - Contenção na Rodovia ES 185 (km 33 e km 60)
- Linhares, Vila Valério e Sooretama - Reabilitação da Rodovia ES 440 (Bebedouro x Fazenda Banana do Sul x Regência); pavimentação da Rodovia ES 358/ ES 356
- Mantenópolis - Reforma e ampliação da Escola Job Pimentel
- Mimoso do Sul - Recuperação da erosão e reparos na rodovia ES 391
- Muniz Freire e Alegre - Contenção na Rodovia ES 181
- Pancas - Construção de unidade policial para abrigar a 3ª Companhia do 8º Batalhão da PM
- Pedro Canário - Reconstrução da escola Três de Maio
- Ponto Belo e Ecoporanga - Implantação das obras de arte especiais sobre os rios Cotaxé e Dois de Setembro
- Santa Leopoldina - Construção da Escola Alice Holzmeister
- São Mateus e Nova Venécia - Implantação da Rodovia ES 318 (binário Guriri)
- Serra - Climatização da escola Aristóbulo Barbosa Leão
- Viana - Implantação da Rodovia ES 466 (Contorno de Viana)
- Vitória - Retomada das obras do Cais das Artes