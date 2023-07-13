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Obras públicas

Governo do ES lança pacote de obras com escolas e rodovias; veja lista

O Estado prevê R$ 1,5 bilhão de investimentos em 35 municípios; entre os projetos está a retomada do Cais das Artes, em Vitória

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 19:01

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 jul 2023 às 19:01
Cais das Artes
Cais das Artes: obras estão paralisadas há oito anos Crédito: Fernando Madeira
governo do Estado lança nesta sexta-feira (13) um pacote de obras que vai contemplar 35 municípios capixabas. O investimento, que promete superar R$ 1,5 bilhão, prevê implantação e recuperação de rodovias, reformas e construção de escolas e a retomada do projeto do Cais das Artes, em Vitória
Única intervenção programada para a Capital, a obra do Cais das Artes está parada há oito anos e será retomada após acordo judicial. A previsão é de um aporte de R$ 183 milhões para o término do centro cultural, que já consumiu outros R$ 132 milhões até o momento. 
Nesta sexta, o governador Renato Casagrande (PSB) vai divulgar editais para novas obras e também dar ordem de serviço para projetos em estágio mais avançado. Confira a lista: 
  • Águia Branca x São Gabriel da Palha - Elaboração do estudo técnico preliminar e anteprojeto de engenharia para trecho entre os municípios
  • Alfredo Chaves - Construção da sede do 3º pelotão da 10ª Companhia Independente da PM
  • Baixo Guandu - Polo industrial do município
  • Cachoeiro de Itapemirim - Contorno de São Joaquim e Ponte sobre o Rio Castelo, na localidade de Duas Barras
  • Cariacica - Contenção da Rodovia Leste-Oeste, em Campo Belo II; e construção da delegacia Jardim América
  • Castelo, Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo - Reabilitação de trechos das rodovias ES 166, ES 472 e ES 289
  • Colatina, Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu e Santa Maria de Jetibá - Restauração do pavimento e conservação das rodovias ES 080, ES 164 e ES 355; implantação da rodovia ES 261 (Caldeirão x Várzea Alegre)
  • Conceição da Barra - Reforma e ampliação das escolas José Carlos Castro e Augusto de Oliveira 
  • Guarapari - Reabilitação das rodovias ES 481 (Lameirão x Contorno de Guarapari) e ES 060 (Amarelos x Rodovia do Sol)
  • Iúna e Ibitirama - Contenção na Rodovia ES 185 (km 33 e km 60) 
  • Linhares, Vila Valério e Sooretama - Reabilitação da Rodovia ES 440 (Bebedouro x Fazenda Banana do Sul x Regência); pavimentação da Rodovia ES 358/ ES 356
  • Mantenópolis - Reforma e ampliação da Escola Job Pimentel
  • Mimoso do Sul - Recuperação da erosão e reparos na rodovia ES 391
  • Muniz Freire e Alegre - Contenção na Rodovia ES 181
  • Pancas - Construção de unidade policial para abrigar a 3ª Companhia do 8º Batalhão da PM
  • Pedro Canário - Reconstrução da escola Três de Maio
  • Ponto Belo e Ecoporanga - Implantação das obras de arte especiais sobre os rios Cotaxé e Dois de Setembro
  • Santa Leopoldina - Construção da Escola Alice Holzmeister
  • São Mateus e Nova Venécia - Implantação da Rodovia ES 318 (binário Guriri)
  • Serra - Climatização da escola Aristóbulo Barbosa Leão
  • Viana - Implantação da Rodovia ES 466 (Contorno de Viana)
  • Vitória - Retomada das obras do Cais das Artes
Governo do ES lança pacote de obras com escolas e rodovias
Governo do ES lança pacote de obras com escolas e rodovias Crédito: Divulgação

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