Aquaviário: 2° barco chega ao ES e passarela de Vila Velha está pronta

Segundo barco do Aquaviário chega em Vitória

Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na manhã desta sexta-feira (14). O segundo barco do aquaviário chegou ao Espírito Santo e o início das operações está mantido para agosto, conforme confirmou, em primeira mão, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à, na manhã desta sexta-feira (14).

A Gazeta. Damasceno afirmou ainda que a passarela que liga a estação da Prainha, em Vila Velha , até os barcos foi instalada e faltam poucos ajustes para o ponto de embarque e desembarque ser finalizado, como é possível ver nas fotos do repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de

Aquaviário: 2º barco chega ao ES e passarela de Vila Velha está pronta

Conforme explicou o secretário, a segunda embarcação veio de Porto Seguro, na Bahia, chegou a Vitória, na madrugada de domingo (9) para segunda-feira (10), e está na Ilha da Fumaça, onde deve receber a plotagem e pintura no próximo fim de semana. O modelo do barco é o mesmo do primeiro que chegou ao Estado, com um andar.

Questionado sobre horários e viagens, o secretário afirmou que o primeiro percurso deve ser às 5h30 da manhã e se repetir a cada uma hora. A última deve ocorrer às 22h. A viagem entre Vila Velha e Vitória, na Praça do Papa, dura entre 5 e 10 minutos. Já da Capital até Cariacica, em Porto de Santana, 40 minutos.

O terceiro barco está sendo fabricado em Valença, também na Bahia, e segundo o secretário, está 90% pronto e deve chegar em breve ao Estado.