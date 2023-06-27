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Aquaviário: entrega é adiada pela 8ª vez e inauguração fica para agosto

Governo do Estado havia confirmado, por duas vezes, que o sistema começaria a funcionar em junho, mas diz agora que houve mudança no cronograma
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2023 às 13:45

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 13:45

Barco do Aquaviário na Baía de Vitória
Barco do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: JV Andrade/Ales
Prometida para junho, a inauguração do novo aquaviário foi adiada pela oitava vez. A entrega vai atrasar mais dois meses e ficar para agosto após nova alteração no cronograma feito pelo governo do Estado. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) explicou para A Gazeta que novos eventos-teste serão realizados em julho e o segundo barco, necessário para o início das operações, ainda não chegou ao Espírito Santo
Nesta semana, essa segunda embarcação, chamada Penedo, foi avaliada com um teste em mar pela Marinha na Bahia. A sua documentação está concluída e a expectativa é que seja transportada para o Espírito Santo no início de julho. Antes, a previsão era que o segundo barco também chegaria em junho
Segundo a Semobi, os eventos-teste dão continuidade à testagem dos barcos e flutuantes e incluem a validação da tecnologia, bilhetagem e o sistema de videomonitoramento.
Aquaviário entrega é adiada pela 8ª vez e inauguração fica para agosto

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Com a fase final das obras da estação em Vila Velha, na Semobi tramitam as homologações necessárias dos sistemas e embarcações para que o aquaviário esteja apto para o início das operações no mês de agosto.
A previsão é que o aquaviário inicie as atividades com duas embarcações, que percorrerão o trajeto entre três estações. Os pontos de embarque e desembarque serão a Prainha, em Vila Velha; Praça do Papa, em Vitória; e Porto de Santa, em Cariacica.
"A secretaria trabalha no alinhamento de questões operacionais, antes do início das operações, para garantir a oferta de um serviço seguro e de qualidade aos usuários", garantiu a Semobi.
O serviço será integrado ao Transcol, disponibilizado à população sem cobrança adicional, e irá fortalecer a integração entre Vila Velha, Vitória e Cariacica, facilitando o acesso aos pontos turísticos, áreas de lazer, comércios e demais regiões de interesse dos cidadãos.

Governo muda data pela oitava vez

Conforme levantamento de A Gazeta, essa é a oitava vez que o governo capixaba muda a data de inauguração do Aquaviário. Confira abaixo todas as promessas feitas. 

Promessas recentes

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, havia confirmado que o aquaviário ficaria pronto e começaria a operar em junho.
Dias depois, o subsecretário de Infraestrutura e Logística, Alberto Salume, manteve a promessa de entregar o sistema ainda em junho e afirmou que o segundo barco está a caminho de Vitória e chegaria até a última semana deste mês.
"As estações estão praticamente prontas. A obra na Prainha (Vila Velha) está levando um pouco mais de tempo, mas a parte de mar está quase toda executada", pontuou.

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