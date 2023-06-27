Barco do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: JV Andrade/Ales

A Gazeta que novos eventos-teste serão realizados em julho e o segundo barco, necessário para o início das operações, ainda não chegou ao Prometida para junho, a inauguração do novo aquaviário foi adiada pela oitava vez. A entrega vai atrasar mais dois meses e ficar para agosto após nova alteração no cronograma feito pelo governo do Estado. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) explicou paraque novos eventos-teste serão realizados em julho e o segundo barco, necessário para o início das operações, ainda não chegou ao Espírito Santo

Nesta semana, essa segunda embarcação, chamada Penedo, foi avaliada com um teste em mar pela Marinha na Bahia. A sua documentação está concluída e a expectativa é que seja transportada para o Espírito Santo no início de julho. Antes, a previsão era que o segundo barco também chegaria em junho

Segundo a Semobi, os eventos-teste dão continuidade à testagem dos barcos e flutuantes e incluem a validação da tecnologia, bilhetagem e o sistema de videomonitoramento.

Your browser does not support the audio element. Aquaviário entrega é adiada pela 8ª vez e inauguração fica para agosto

aquaviário esteja apto para o início das operações no mês de agosto. Com a fase final das obras da estação em Vila Velha , na Semobi tramitam as homologações necessárias dos sistemas e embarcações para que o

A previsão é que o aquaviário inicie as atividades com duas embarcações, que percorrerão o trajeto entre três estações. Os pontos de embarque e desembarque serão a Prainha, em Vila Velha ; Praça do Papa, em Vitória; e Porto de Santa, em Cariacica

"A secretaria trabalha no alinhamento de questões operacionais, antes do início das operações, para garantir a oferta de um serviço seguro e de qualidade aos usuários", garantiu a Semobi.

O serviço será integrado ao Transcol , disponibilizado à população sem cobrança adicional, e irá fortalecer a integração entre Vila Velha, Vitória e Cariacica, facilitando o acesso aos pontos turísticos, áreas de lazer, comércios e demais regiões de interesse dos cidadãos.

Governo muda data pela oitava vez

Conforme levantamento de A Gazeta, essa é a oitava vez que o governo capixaba muda a data de inauguração do Aquaviário. Confira abaixo todas as promessas feitas.

Promessas recentes

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, havia confirmado que o aquaviário ficaria pronto e começaria a operar em junho.

Dias depois, o subsecretário de Infraestrutura e Logística, Alberto Salume, manteve a promessa de entregar o sistema ainda em junho e afirmou que o segundo barco está a caminho de Vitória e chegaria até a última semana deste mês.